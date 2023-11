Dodatek "Phantom Liberty" zawiera 15 utworów, które zabierają słuchaczy w niemal godzinną muzyczną podróż do świata stworzonego przez P.T. Adamczyka i Jacka Paciorkowskiego. Wokalistki zespołu Tulia można usłyszeć w utworach: "I'm a Netrunner", "You Can’t Hide From Us", "Never Looking Back" i "Test of Loyalty".

"Miałyśmy teraz świetne doświadczenie, bo mogłyśmy zaśpiewać w soundtracku do gry "Cyberpunk 2077", do dodatku "Phantom Liberty", który wyszedł teraz jesienią. Dla nas jest to coś wielkiego, zupełnie nowe doświadczenie. Współpracowałyśmy z superkompozytorami i mogłyśmy się wcielić w nietypową dla nas rolę - złowrogiej sztucznej inteligencji, tak że wszystkim graczom życzymy miłych wrażeń. Utworów z naszym udziałem można też posłuchać w platformach cyfrowych, są na oficjalnym soundtracku" - mówi agencji Newseria Lifestyle Tulia Biczak.

Wokalistki przyznają, że udział w tym wyjątkowym projekcie dał im dużo satysfakcji. Dzięki niemu mogą bowiem zaprezentować się odbiorcom w zupełnie innej odsłonie niż dotychczas.

"Na pewno była to dla nas duża lekcja i w zasadzie pierwsze takie wyzwanie, że dostałyśmy konkretny materiał, który był skomponowany stricte dla nas pod tę grę, i musiałyśmy jak najlepiej oddać ten klimat i tę złowrogą cybernetyczną postać, w którą się wcielamy. Założenie było takie, że nasze wokale miały się pojawiać w momentach tej sztucznej inteligencji. Więc było to bardzo ciekawe doświadczenie, do tej pory z czymś takim nie miałyśmy styczności" - podkreśla Patrycja Nowicka.

Nowy wyzwanie dla Tulii. Wzięły udział w międzynarodowym projekcie

Artystki cieszą się, że miały szansę zobaczyć od kulis pracę nad ścieżką dźwiękową do gry i nauczyć się czegoś zupełnie nowego. Są też wdzięczne producentom z CD Projekt RED i kompozytorowi P. T. Adamczykowi za zaufanie. Cieszą się, że wybór padł właśnie na nie i mogły dołożyć swoją cegiełkę do tego wyjątkowego projektu.

"Mogłyśmy pokazać, co ten biały głos oferuje, jakie przeróżne możliwości. W studiu przez cały czas był też obecny kompozytor we własnej osobie i miał do nas różne prośby. No i też to jest ciekawe, że w naszych głosach akurat usłyszał to, czego potrzebował, żeby przedstawić tę postać" - mówi Tulia Biczak.

"Pracowało nam się bardzo fajnie i w ogóle dostajemy mnóstwo odpowiedzi zwrotnych, że już nas ktoś słyszał, że wow, że fajnie, że bardzo fajna sytuacja" - mówi Dominika Siepka.

Widmo wolności to nowa przygoda w "Cyberpunku 2077" utrzymana w klimacie szpiegowskiego thrillera. Kiedy orbitalny transportowiec z prezydentką Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki zostaje zestrzelony nad najgroźniejszą dzielnicą Night City, z pomocą ma szansę przyjść jej gracz, który właśnie jest przed konsolą. Może się wcielić w V, cyberpunka do wynajęcia, i zanurzyć się w zawiłą intrygę szpiegowską, w którą zamieszani są przedstawiciele najwyższych kręgów władzy i brutalni najemnicy trzęsący czarnym rynkiem.

Dodatek do gry promował Idris Elba, który w grze wciela się w postać Salomon Reeda. Piosnkę promującą "Phantom Liberty" nagrał natomiast Dawid Podsiadło.