Wokalista grupy Kat & Roman Kostrzewski zmarł 10 lutego 2022 r. w wieku niespełna 62 lat.

Roman Kostrzewski urodził się w Piekarach Śląskich, ale był mocno związany z Bytomiem. To w tym mieście na festiwalu Silesian Rock w 1981 r. poznał muzyków grupy Kat , której wkrótce stał się wokalistą. Zmarł w hospicjum w Bytomiu i tu został pochowany na Cmentarzu Komunalnym.

11 lutego o godz. 14 w Bytomiu odbędzie się odsłonięcie tablicy informacyjnej na Skwerze im. Romana Kostrzewskiego obok OSIR (kryta pływalnia miejska). Nadanie imienia wokalisty odbyło się w październiku 2022 r. decyzją Rady Miejskiej w Bytomiu. Inicjatywa wyszła od Komitetu Społecznego Pamięci Romana Kostrzewskiego, którą wsparli m.in. córka wokalisty - Natalia Kostrzewska oraz prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

"Roman pozostanie w swojej sztuce z nami na zawsze a my mamy obowiązek kontynuacji i upowszechniania jego przesłania. Odsłonimy więc tablicę, zaproszeni goście wypowiedzą wszystkie ważne i potrzebne treści a my ponownie zaśpiewamy" - czytamy w informacji o wydarzeniu.

Tego dnia w sali sportowej w Miechowicach (dzielnicy Bytomia) odbędzie się również specjalny koncert "Okręt płynie dalej - Port Bytom". Na scenie pojawią się bytomskie kapele metalowe: Dimidium Mei, Det Gamle, Prosecutor, Offence, Destroyers i Besat, które zagrają charytatywnie. Zysk ze sprzedaży biletów zostanie przeznaczony na kolejne cele Komitetu. Należą do nich m.in. zagospodarowanie grobu Romana oraz utworzenie na jego skwerze instalacji artystycznej ściśle związanej z jego wartościami.

Roman Kostrzewski - legenda polskiego metalu

Roman Kostrzewski to jeden z najważniejszych przedstawicieli polskiego metalu. Wokalista na początku lat 80. stanął na czele legendarnej już grupy Kat, która obok zespołów Turbo i TSA jest wymieniana jako "Wielka Trójca Polskiego Metalu". Wraz z Katem koncertował u boku Metalliki i Iron Maiden.

Historia zespołu Kat (posłuchaj!), który tworzył, sięga 1981 roku. Zaledwie 3 lata później, w 1984 roku podczas festiwalu w Jarocinie, grupa otrzymała od publiczności najwyższe wyróżnienie. Koncertowanie z Hanoi Rocks dodało Katowi popularności, a rok później ukazał się ich pierwszy album - "666", a także anglojęzyczna wersja "Metal and Hell".

Kostrzewski zyskał poważanie na polskiej scenie i prędko stał się jednym z najbardziej rozpoznawanych wokalistów polskiego metalu. W swoich tekstach zespół poruszał kontrowersyjną tematykę - bunt przeciw Bogu, magię i okultyzm. Charakterystycznym elementem ich twórczości był oczywiście głos wokalisty.

Wiosną 1999 r. z zespołu odszedł Piotr Luczyk, a krótko później zespół zawiesił działalność. W zespole wybuchł konflikt, dlatego w 2005 roku muzycy powołali do życia grupę Kat & Roman Kostrzewski. Perkusista Ireneusz Loth wraz z Romanem Kostrzewskim połączyli siły z Piotrem Radeckim (gitara), Krzysztofem "Pistolet" Pistelokiem (gitara) i Michałem Laksą (bas). W ostatnim składzie u boku wokalisty występowali Jacek Hiro (gitara), Krzysztof Pistelok (gitara), Michał Laksa (bas) i Jacek Nowak (perkusja).



W marcu 2019 r. zespół wydał ostatni dotąd album studyjny "Popiór". Dorobek formacji obejmuje jeszcze płyty "Biało-czarna" (2011), "Buk - akustycznie" (2014) i "666" z 2015 r., czyli na nowo nagrany drugi album grupy Kat, pierwotnie wydany w 1986 r.

Od kilku lat muzyk zmagał się z problemami zdrowotnymi, a w ostatnim czasie z chorobą nowotworową. We wrześniu 2021 r. jego muzyczni przyjaciele zorganizowali we Wrocławiu charytatywny koncert "Do zobaczenia w piekle". Cały dochód został przeznaczony na wsparcie Kostrzewskiego. Występ był rejestrowany i planuje się jego wydanie na DVD.

Na scenie pojawili się m.in.: Tomasz "Titus" Pukacki (wokalista i basista Acid Drinkers), Adam "Nergal" Darski (wokalista i gitarzysta Behemoth), Piotr "Peter" Wiwczarek (wokalista i gitarzysta Vader), Maciej "Ślimak" Starosta (perkusista Acid Drinkers), Adrian "Fred" Frelich (wokalista Dragon), Krzysztof "Fazi" Oset (basista Dragon, były muzyk grup Kat i Alkatraz, projektu Romana Kostrzewskiego), Piotr "Mancover" Mańkowski (gitarzysta Wolf Spider), Wacław "Vogg" Kiełtyka (gitarzysta Decapitated i Machine Head), Marek "Spider" Pająk (gitarzysta Vader), Jarek "Gronos" Gronowski (gitarzysta Dragon, eks-Kat) oraz byli muzycy Kat & Roman Kostrzewski: gitarzyści Paweł "Baitel" Pasek (eks-Decapitated) i Piotr Radecki.