Pain zaprasza na imprezę. Zobacz teledysk "Party In My Head"

Electrometalowy projekt Pain ze Szwecji podzielił się z fanami pierwszą autorską kompozycją od blisko pięciu lat.

Na czele Pain stoi Peter Tägtgren /Will Ireland/Prog Magazine/Future /Getty Images

"Party In My Head", nowy singel projektu Petera Tägtgrena, uznanego producenta i lidera deathmetalowego Hypocrisy, trafił do sprzedaży w piątek, 11 czerwca, nakładem niemieckiej Nuclear Blast Records.



"Postanowiłem napisać utwór o całym tym gównie wynikającym z zeszłorocznej izolacji i zmaganiu się ludzi, w tym i mnie, z przystosowaniem się do nowego trybu życia. Nagle wszyscy musieliśmy radzić sobie z naszymi wewnętrznymi odczuciami w nowym, samotnym życiu, utwór ma więc za zadanie dodać ludziom otuchy. W głowie każdego z nas trwa impreza. Co do samej muzyki, numer brzmi bardzo imprezowo. Nie mogę się doczekać, by zagrać go na żywo" - o genezie powstania "Party In My Head" powiedział Peter Tägtgren, muzyk współpracujący także z Tillem Lindemannem z Rammstein.



Do "Party In My Head" powstał również wideoklip. Pojawił się w nim gościnnie Joe Lynn Turner, amerykański wokalista znany z albumów m.in. Rainbow, Deep Purple i Yngwie J. Malmsteena. W nowym teledysku powraca także postać Obcego z "Shut Your Mouth", przeboju Pain z 2001 roku.



