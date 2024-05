Jakiś czas temu na aukcję trafiła gitara, na której John Lennon grał tworząc album "Help!". Instrument właśnie został sprzedany za zatrważającą kwotę. Zwycięzca aukcji wydał na nią 2,9 mln dolarów (ok. 11 mln złotych). Ustanowił tym samym światowy rekord. Nigdy wcześniej żadna gitara nie została sprzedana za tak wielką kwotę. Instrument Lennona stał się więc najdroższym sprzedanym tego typu instrumentem. Dodatkowo został najdroższym przedmiotem, sprzedanym na aukcji związanej z muzyką The Beatles.

Gitara, która ustanowiła rekord świata - kto na niej grał?

Instrument, który ustanowił rekord świata to 12-strunowa gitara akustyczna Hootenanny. John Lennon grał na niej podczas tworzenia albumu "Help!", wraz z resztą członków The Beatles, w 1965 r. Poza Lennonem, użytkownikami tego instrumentu byli też: inny z Beatlesów - George Harrison - oraz szkocki gitarzysta, znany przede wszystkim z zespołu Peter and Gordon - Gordon Waller. Drugi z nich doprowadził niestety do zaginięcia instrumentu na jakiś czas. Waller podarował bowiem gitarę swoim znajomym, przez co zapomniano o niej na całe 50 lat.

Instrument Johna Lennona zaginął na 50 lat

Minęło pół wieku, a gitara została odnaleziona na strychu domu, w trakcie przeprowadzki. Błyskawicznie trafiła na aukcję do Julien’s Auctions. Instrument, pomimo swojej długiej historii, w dalszym ciągu był sprawny, dobrze wyglądał i nie miał żadnych znaczących wad.

Gitara z długą historią symbolem dziedzictwa Beatlesów

Przewidywano, że gitara zostanie sprzedana za ok. 800 tys. dolarów. Ostateczny wynik aukcji nie tylko przebił spodziewaną kwotę, ale także pobił rekord. "Jesteśmy absolutnie podekscytowani i zaszczyceni faktem, że sprzedając zaginioną gitarę Hootenanny Johna Lennona, ustanowiliśmy nowy rekord świata" - wyznał mężczyzna, odpowiedzialny za przeprowadzenie aukcji, serwisowi "The Guardian".

"Ta gitara to nie tylko kawałek historii muzyki, ale symbol trwałego dziedzictwa Johna Lennona. Dzisiejsza bezprecedensowa sprzedaż jest świadectwem ponadczasowego uroku i szacunku dla muzyki Beatlesów" - dodał zaszczycony aukcjoner.

Instrument Johna Lennona pobił rekord już w 2015 r.

W 2015 r. tytuł najdroższego instrumentu świata również przypadł gitarze Johna Lennona. Nie jest to więc pierwszy raz, gdy instrument tego legendarnego artysty zdobywa takie osiągnięcie. Poprzednio była to gitara akustyczna J-160E Gibson, a kupujący wydał na nią 2,4 mln dolarów.