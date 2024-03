Ozzy Osbourne traktuje "Listę Schindlera" jako film, który powinien obejrzeć każdy. Przyznaje jednak, że gdy pierwszy raz go oglądał, to nie dotrwał do końca. Książę Ciemności był zbyt poruszony tym, co widział na ekranie.

"Gdy go pierwszy raz oglądałem, musiałem wyjść. Nie mogłem tego znieść. Wyszedłem z kina. Uważam, że każdy powinien obejrzeć 'Listę Schindlera'. To niesamowity film. Wywiera ogromne wrażenie. Poznałem ludzi, którzy żyli w tamtych czasach. Mówili, że rzeczywistość była znacznie gorsza niż w 'Liście Schindlera'" - mówi 75-letni wokalista.

Reklama

Przypomnijmy, że "Lista Schindlera" to film Stevena Spielberga z 1993 roku, który powstał na podstawie książki Thomasa Keneally'ego "Schindler's Ark". Akcja toczy się w trakcie niemieckiej okupacji w krakowskim getcie.

"Lista Schindlera" ulubionym filmem Ozzy'ego Osbourne'a. "Każdy powinien obejrzeć"

"Lista Schindlera" opowiada opartą na faktach historię Oskara Schindlera - niemieckiego przedsiębiorcy, który w okupowanym Krakowie zakłada fabrykę naczyń emaliowanych. W trakcie likwidacji krakowskiego getta Schindler nie pozostaje obojętny na dramat ludzi i postanawia ich ratować wykupując jako pracowników do swojej fabryki.

Film zdobył dziesiątki nagród, w tym m.in. aż 7 Oscarów (również za najlepszy film i reżyserię). W 1995 roku, czyli stulecie kina, trafił także na watykańską listę 45 filmów fabularnych, które propagują szczególne wartości religijne, moralne lub artystyczne.