Ozzy Osbourne: Nowa płyta najlepsza w jego karierze?

Były frontman zespołu Black Sabbath Ozzy Osbourne zakończył pracę nad nowym solowym albumem. Data wydania płyty nie jest jeszcze znana, ale jak zapewnia rockman, to jego "najlepsze dzieło w dotychczasowej karierze".

Ozzy Osbourne z żoną Sharon /gotpap/Bauer-Griffin/GC Images /Getty Images

Nad brzmieniem materiału czuwał Andrew Watt, który pracował przy ostatniej płycie Post Malone'a "Hollywood's Bleeding". To właśnie dzięki współpracy z Malone'em, Ozzy Osbourne zaangażował Watta. Ozzy pojawia się gościnnie w nagraniu "Take What You Want" młodego rapera.

Reklama

Jeśli chodzi o nowy longplay rockman ujawnił, że w zestawie znajdzie się 9 numerów w tym "Ordinary Man". Data premiery na razie nie jest znana.

Na początku roku 70-letni wokalista zachorował na grypę, a potem dostał zapalenia oskrzeli. Artysta trafił na oddział intensywnej terapii w obawie przed zapaleniem płuc, które w jego wieku może mieć tragiczne konsekwencje. Anglik przeszedł trzy operacje i z powodu stanu zdrowia odwołał trasę koncertową po Europie. Niedawno ogłosił jednak nowe daty koncertów, które rozpoczną się 31 stycznia 2020 r. w Nottingham. Ostatnią płytą solową Ozzy'ego Osbourne'a pozostaje "Scream" z 2010 roku.

Ozzy Osbourne, to brytyjski wokalista, muzyk i autor tekstów, wieloletni członek heavymetalowego zespołu Black Sabbath. Zdobywca trzech nagród Grammy (dwóch wraz z zespołem i jednej podczas kariery solowej). Od 1980 r. prowadzi karierę solową.

Wideo Ozzy Osbourne w szpitalu przez komplikacje po grypie (Associated Press/x-news)

Do 2010 roku Ozzy nagrał dziesięć albumów studyjnych pozytywnie ocenianych przez krytyków muzycznych. Na początku XXI wieku zyskał status celebryty, dzięki udziałowi w reality show "The Osbournes".

W rankingu 100 najlepszych wokalistów heavy metalowych wszech czasów (100 Greatest Heavy Metal Vocalists of All Time) amerykańskiego magazynu muzycznego Hit Parader zajął 8. miejsce.

Black Sabbath w Łodzi, 11 czerwca 2014 1 / 21 Źródło: fot. Bartosz Nowicki udostępnij

Z kolei w 2009 r. został sklasyfikowany na 10. miejscu listy 50 najlepszych heavymetalowych frontmanów wszech czasów według Roadrunner Records. Osbourne to członek Rock & Roll Hall of Fame.

W 1971 r. Ozzy Osbourne ożenił się z Thelmą Riley. Muzyk ma troje dzieci z tego związku, który zakończył się rozwodem. W lipcu 1982 r. wokalista poślubił Sharon Arden. Para ma troje dzieci i podjęła się również opieki nad Robertem Marcato. Ozzy ma sześcioro wnucząt.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ozzy Osbourne In My Life

Sprawdź tekst piosenki "In My Life" w serwisie Teksciory.pl!