Popularny w Rosji raper Oxxxymiron publicznie potępił wojnę w Ukrainie.

Wcześniej artysta odwołał sześć wyprzedanych koncertów w Moskwie i Petersburgu w proteście przeciwko inwazji prezydenta Władimira Putina i napaści na Ukrainę. Raper był jedną z kilku osób publicznych w kraju, które wezwały do zakończenia wojny.

"Wiem, że większość ludzi w Rosji jest przeciwko tej wojnie i jestem przekonany, że im więcej ludzi będzie mówić o swoim prawdziwym stosunku do niej, tym szybciej możemy powstrzymać ten horror" - powiedział Oxxxymiron w oświadczeniu przetłumaczonym przez "The New York Times".

"Nie mogę was zabawiać, kiedy rosyjskie rakiety spadają na Ukrainę - kiedy mieszkańcy Kijowa zmuszeni są ukrywać się w piwnicach i w metrze, podczas gdy ludzie umierają" - dodaje.

Teraz raper organizuje cykl koncertów, pt. "Russians Against War ("Rosjanie przeciwko wojnie"), który będzie streamowany za pośrednictwem YouTube, Twitcha i Instagrama. Pierwszy z koncertów odbędzie się w Stambule - Oxxxymiron tłumaczy, że nie jest w stanie zorganizować antywojennego wydarzenia w samej Rosji.

"Zorganizowanie antywojennego koncertu w Rosji jest niemożliwe, ponieważ, wszystko, co antywojenne, jest tam w tej chwili nielegalne, a każdy, kto sprzeciwia się wojnie, może spodziewać się postępowania karnego. Dlatego zagram pierwszy koncert w Stambule, w którym aktualnie znajduje się wielu Rosjan" - mówi w nagraniu na Instagramie raper.

Koncert odbędzie się 15 marca. Całkowity zysk z koncertów muzyk i jego zespół przekaże polskiej Fundacji Świętego Mikołaja, która pomaga dzieciom ukraińskich uchodźców.

