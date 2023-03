Oscary 2023: Muzyczna niespodzianka, gwiazdy bez statuetek! Kto otrzymał nagrody?

Statuetka powędrowała jednak do MM. Keeravaaniego i Chandrabose - autorów piosenki "Naatu Naatu" z filmu "RRR". To pierwszy Oscar w historii dla piosenki z bollywoodzkiego filmu. "Dorastałem, słuchając The Carpenters , a teraz otrzymałem Oscara" - powiedział MM. Keeravaani, improwizując podziękowania na melodię "Top of the World" The Carpenters.

Wideo Naatu Naatu Song (Telugu)| RRR Songs NTR,Ram Charan | MM Keeravaani | SS Rajamouli|Telugu Songs 2021

Oscara za najlepszą muzykę otrzymał Niemiec Volker Bertelmann za "Na Zachodzie bez zmian". Ten film w sumie zdobył cztery statuetki, stając się drugą najczęściej nagradzaną produkcją tego wieczoru, po "Wszystko będzie naraz" (siedem Oscarów).



Clip Rihanna Lift Me Up (From Black Panther: Wakanda Forever)

Niedawny występ Rihanny w przerwie Super Bowl był jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń tego meczu. Podczas trwającego 13 minut show wyszło bowiem na jaw, że pochodząca z Barbadosu wokalistka spodziewa się drugiego dziecka. Partnerem gwiazdy i ojcem potomka jest raper ASAP Rocky .

Fani gwiazdy z utęsknieniem czekają na informacje o nowej płycie. Przypomnijmy, że ostatnim albumem jest "Anti" z 2016 roku.

Rihanna w "Vogue": Będzie nowa płyta

"Nakładam na siebie dużą presję. Jeśli płyta nie będzie lepsza od poprzedniej, to szkoda zachodu. Ale to niewłaściwy sposób patrzenia na muzykę. Ona jest ujściem, przestrzenią do tworzenia i nie musi mieścić się na żadnej skali. Zdałam sobie sprawę, że jeśli będę czekać, aż będzie idealnie, jeszcze lepiej, to może to potrwać wieczność albo nie wydarzy się nigdy" - wyjaśniła kilkuletnią zwłokę artystka w magazynie "Vogue".