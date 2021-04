Oscary 2021 - nagrody. Kto zdobył statuetkę za najlepszą piosenkę?

W nocy z niedzieli na poniedziałek polskiego czasu poznaliśmy listę zdobywców 93. gali Oscarów. Kto triumfował w muzycznych kategoriach do najważniejszych filmowych nagród?

Zdobywcy Oscara dla najlepszej piosenki: Tiara Thomas, H.E.R. i Dernst Emile II /A.M.P.A.S. /Getty Images

Podczas 93. gali rozdania Oscarów najwięcej statuetek zdobył zaliczany do faworytów film "Nomadland" (najlepszy film, najlepsza reżyseria - Chloé Zhao, najlepsza aktorka pierwszoplanowa - Frances McDormand).

Z kolei największym przegranym wieczoru była produkcja "Mank". 10 nominacji zamieniło się na tylko dwie nagrody (najlepsze zdjęcia - Erik Messerschmidt, najlepsza scenografia - Donald Graham Burt i Jan Pascale).

Najlepszą piosenką wybrano utwór "Fight for You" z filmu "Judas and the Black Messiah" w wykonaniu wokalistki o pseudonimie H.E.R. Oscary przyznano autorom nagrania: D'Mile, H.E.R. oraz Tiarze Thomas.

W kategorii najlepsza muzyka filmowa triumfowali Trent Reznor, Atticus Ross i Jon Batiste (produkcja Pixara "Co w duszy gra"). Wcześniej zdobyli oni Złotego Globa w tej kategorii.

Reznor (znany jako lider Nine Inch Nails) razem z Rossem (oficjalnie w NIN od 2016 r.) współpracują od blisko dwóch dekad. Na koncie mają już Oscara za muzykę do filmu "The Social Network".