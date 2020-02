Oscary 2020: Kasia Łaska zaśpiewała na gali przebój z "Krainy lodu 2"

Polka Katarzyna Łaska znalazła się w gronie wokalistek z całego świata, które towarzyszyły Idinie Menzel podczas występu na gali rozdania Oscarów.

Kasia Łaska (pierwsza z lewej) na czerwonym dywanie na gali Oscarów /Kevin Mazur /Getty Images

Podczas gali wręczenia Oscarów usłyszeliśmy wszystkie nominowane piosenki. Utwór "Into the Unknown" z "Krainy lodu 2" wykonały Idina Menzel i Aurora.

Reklama

W filmie "Into the Unknown" zaśpiewa Idina Menzel, pamiętana z wielkiego przeboju "Let It Go" ( sprawdź! ) z pierwszej części (w polskiej wersji "Mam tę moc" wykonywała Katarzyna Łaska - posłuchaj! ).

Na ścieżkę dźwiękową piosenka "Into the Unknown" trafiła w wersji grupy Panic! At The Disco.

Wszystko o Oscarach w serwisie Film!

Tuż przed galą Oscarów ujawniono, że Menzel i Aurora będą miały wsparcie wokalne w postaci dziewięciu artystek, które dubbingowały Elsę w różnych wersjach językowych - w tym reprezentantkę Polski.

Katarzyna Łaska pojawiła się z wokalistkami z Niemiec, Japonii, Norwegii, Rosji, Danii, Ameryki Łacińskiej, Tajlandii i Hiszpanii.

Wideo Idina Menzel, AURORA - Into The Unknown (Live At The Oscar's Awards 2020)

"Wyobraźcie sobie jak się czuje dziewczyna z Tomaszowa Mazowieckiego na OSCAROWYM czerwonym dywanie obok nominowanych i nagrodzonych autorów hitów, które wszyscy znacie! Ledwo oddycham! Poważnie! To jest jakiś sen!!! Ale nie ważcie się mnie szczypać!" - napisała na Instagramie Katarzyna Łaska.

Clip Panic! At The Disco Into the Unknown (From "Frozen 2"/Lyric Video)

Sprawdź tekst "Into the Unknown" w serwisie Teksciory.pl!

Za oprawę muzyczną nowej części filmowych przygód Elsy i Anny odpowiadają zdobywcy Oscara i Grammy - Kristen Anderson-Lopez i Robert Lopez (autorzy piosenek) oraz nominowany do Grammy Christoph Beck (muzyka).