Oscary 2020: Elton John z nagrodą za najlepszą piosenkę

Do swojej bogatej kolekcji nagród Elton John dorzucił kolejnego Oscara za najlepszą piosenkę. W 1995 r. triumfował z przebojem "Can You Feel the Love Tonight" z "Króla lwa".

Elton John i Bernie Taupin z Oscarami za najlepszą piosenkę filmową /Jeff Kravitz/FilmMagic /Getty Images

Elton John ze swoim stałym współpracownikiem Berniem Taupinem odebrał Oscara za utwór "(I'm Gonna) Love Me Again" z musicalu biograficznego o jego życiu - "Rocketman".

Clip Elton John (I'm Gonna) Love Me Again - & Taron Egerton

Reklama

W głównych rolach wystąpili nagrodzony Złotym Globem Taron Egerton (jako Elton) i Jamie Bell, który sławę zdobył dzięki głównej roli w filmie "Billy Elliot" (jako Bernie).

Za reżyserię "Rocketmana" odpowiadał Dexter Fletcher. To kolejny muzyczny film, którego stworzenia się podjął. Brytyjczyk w 2017 roku zastąpił Bryana Singera na stanowisku reżysera filmowej historii Freddiego Mercury'ego i zespołu Queen "Bohemian Rhapsody".

"Ten film sprawi, że ludzie będą podnosić szczęki z podłóg" - zapewniał w rozmowie z "Daily Mail" producent Matthew Vaughn, który dodał, że twórcy otrzymali pozwolenie od Eltona Johna na przedstawienie wszystkich najgorszych zachowań z jego życia.

"Elton szukał miłości w złych miejscach, nadużywał narkotyków i alkoholu. Jednak jest geniuszem i przetrwał 50 lat w show-biznesie" - dodał Vaughn.

Oscara za najlepszą muzykę otrzymała Hildur Guðnadóttir (do filmu "Joker") - została dzięki temu pierwszą kobietą, która samodzielnie zdobyła statuetkę za muzykę.

Wszystko o Oscarach w serwisie Film!

Elton John w Krakowie (4 maja 2019 r., "Farewell Yellow Brick Road Tour") 1 / 22 Elton John w Krakowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij