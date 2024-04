"Science, Not Fiction", 10. longplay w 30-letniej karierze aktualnych podopiecznych Peaceville Records, zarejestrowano w studiu Woodworm, gdzie produkcją (w tym miksem) zajął się laureat nagrody Grammy Mike Exeter, brytyjski fachowiec znany ze współpracy z takimi tuzami jak Black Sabbath i Judas Priest. Mastering wykonał Peter Hewitt-Dutton w studiu The Bakery w Los Angeles.

Pierwsza od sześciu lat płyta Anglików będzie zarazem debiutem w barwach Orange Goblin basisty Harry'ego Armstronga, który w 2021 roku zastąpił na tej pozycji Martyna Millarda.

Album "Science, Not Fiction" będzie mieć swą premierę 19 lipca. Materiał dostępny będzie w standardowej wersji CD, cyfrowo, jako dwupłytowy album winylowy oraz w specjalnej edycji CD w digipacku. Dwa ostatnie formaty wzbogaci bonusowy numer "Eye Of The Minotaur".



Przypomnijmy, że Orange Goblin będą jedną z gwiazd tegorocznej edycji Mystic Festival, który odbędzie się w dniach 5-8 czerwca na terenie Stoczni Gdańskiej.

Z pilotującym płytę "Science, Not Fiction" singlem "(Not) Rocket Science" Orange Goblin możecie się zapoznać poniżej:

Clip Orange Goblin (Not) Rocket Science - lyric video



Orange Goblin - szczegóły albumu "Science, Not Fiction" (tracklista):

1. "The Fire At The Centre Of The Earth Is Mine"

2. "(Not) Rocket Science"

3. "Ascend The Negative"

4. "False Hope Diet"

5. "Cemetary Rats"

6. "The Fury Of A Patient Man"

7. "Gemini (Twins Of Evil)"

8. "The Justice Knife"

9. "End Of Transmission".