"Opole wraca do korzeni". TVP po zmianach ujawnia pierwsze nazwiska

Serwis Wirtualnemedia.pl podał, że 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu odbędzie się w dniach 31 maja - 2 czerwca. TVP ogłosiła właśnie nabór do koncertów Premiery i Debiuty, które co roku odbywają się w ramach imprezy.

Dyrektorem artystycznym festiwalu został Wojciech Iwański, reżyser trwającej obecnie edycji "Dancing With The Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie (ma umowę z firmą Jake Vision, która produkuje ten format), a wcześniej pracujący przy "Mam talent" i "X Factor". W przeszłości pracował też w TVP jako reżyser i scenarzysta filmów dokumentalnych.

Opole 2024 po zmianach. Znamy pierwsze nazwiska

"Opole będzie znów festiwalem piosenki, a nie tańca jak w ostatnich latach. Orkiestra zasiądzie na scenie, co da jej kontakt z publicznością. Będzie to miało spore znaczenie dla odbioru festiwalu" - opowiada Iwański w rozmowie z serwisem Wirtualnemedia.pl.

Całość ma rozpocząć koncert Premier (dwóch laureatów wybiorą osobno widzowie i jury), a po nim recital Michała Bajora, który świętować będzie swoje 50-lecie pracy artystycznej. Iwański zapowiedział też zmiany w konkursie Debiutów (tu również będzie dwóch laureatów). "Będzie to koncert symfoniczny z udziałem orkiestry Polskiego Radia i orkiestry Adama Sztaby" - opowiada. Ten ostatni - pamiętany m.in. jako juror "Must Be The Music" w Polsacie - będzie też kierownikiem muzycznym całego festiwalu.

Swoje kandydatury do Premier można zgłaszać do 14 kwietnia. Wiadomo, że jednym z maksymalnie 10 uczestników będzie Jan Góra - zwycięzca 14. edycji programu "The Voice of Poland".

Z kolei zgłoszenia do Debiutów przyjmowane są do 24 marca. W gronie maksymalnie siedmiu uczestników jednego wskaże Miasto Opole, a kolejną dwójkę stanowić będą zwycięzcy programu "Szansa na sukces. Opole 2024" (jesienią wygrała Dominika Dobrosielska).

Opole 2023 - koncert: "Ale To Już Było. Jest. I Będzie!" 1 / 11 Maryla Rodowicz na scenie w Opolu Źródło: AKPA Autor: Podlewski

Drugi dzień festiwalu przyniesie powrót do tradycji sprzed lat - reaktywowany zostanie koncert połączony z rozdaniem Superjedynek, a także kabareton.

Z kolei na zakończenie tegorocznego Opola pojawi się specjalny koncert poświęcony twórczości autora tekstów Janusza Kondratowicza. Zmarły w 2014 r. twórca był wielokrotnie nagradzany w Opolu. Jego teksty wykonywali m.in. Anna Jantar, Halina Frąckowiak, Irena Jarocka, Czerwone Gitary, Trubadurzy, Trzy Korony, Zdzisława Sośnicka, Krzysztof Krawczyk, Kasia Sobczyk, Andrzej Zaucha, Rezerwat, Hanna Banaszak, Top One czy Gayga. W koncercie mają pojawić się przede wszystkim gwiazdy młodszego pokolenia.



"Wszyscy artyści zasiądą przy stolikach na scenie" - zapowiada Wojciech Iwański.

Wcześniej Tomasz Sygut, dyrektor generalny Telewizji Polskiej, zdradził, że pojawią się artyści, którzy przez ostatnie lata nie chcieli mieć z TVP nic wspólnego.