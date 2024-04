Luna wyleciała do Szwecji na Eurowizję. Kiedy ruszają pierwsze próby?

Tuż przed wylotem na Eurowizję 2024 Luna spotkała się z fanami i dziennikarzami na Lotnisku Chopina w Warszawie.

Podczas tegorocznego konkursu w Malmö wokalistka reprezentować będzie nasz kraj z utworem "The Tower" ( sprawdź! ).



"Piosenka 'The Tower' opowiada o sile i wolności. To jest pewnego rodzaju manifest. Utwór mówi o tym, że to właśnie w nas jest największa determinacja i od nas samych zależy, jaką rzeczywistość stworzymy. To może być zarówno pozytywne, jak i negatywne. Symbolika wieży jest podwójna. Potrafimy ją budować i dzięki niej wzrastać, ale możemy też z niej spadać" - opowiadała Luna.

Eurowizja 2024: Kiedy Luna rozpoczyna próby?

Scena w Malmö Arenie jest już gotowa - 25 kwietnia została oficjalnie uruchomiona. Za nami pierwsze próby z udziałem statystów i statystek (tzw. stand-ins). Już 27 kwietnia rozpoczną się próby techniczne. Harmonogram zgodny jest z kolejnością występów w półfinale, więc jako pierwsi pojawią się uczestnicy pierwszego półfinału (odbędzie się 7 maja). To właśnie wtedy wystąpi Luna, która rywalizować będzie o awans do wielkiego finału m.in. z wokalistami z Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.

Pierwsza seria prób technicznych daje każdemu uczestnikowi 30 minut na scenie. Ekipy mogą w tym czasie kilka razy zaprezentować się i po przejrzeniu nagrań wprowadzić poprawki. Luna pojawi się na scenie po przerwie - tuż przed godz. 15.

W skład polskiej ekipy wchodzą śpiewający w chórkach Marta Dywicka i Maciej Starnawski (w trakcie występu będą ukryci poza sceną) oraz troje tancerzy. Choreografię do występu Luny przygotowali Julia Żytko (finalistka "You Can Dance - Po prostu tańcz") oraz Brytyjczycy Angus Simpson i Jordan Garcia. Całość wyreżyseruje Jerry Reeve, który odpowiadał za eurowizyjny występ Jamesa Newmana w 2021 r. Brytyjczyk nie wspomina go zbyt dobrze - zajął wówczas ostatnie miejsce, nie zdobywając nawet punktu.



Szefową delegacji jest Marta Piekarska, a szefową prasową jest Agnieszka Lenart. Po powrocie do TVP konkurs w tej stacji komentował będzie ponownie Artur Orzech.

