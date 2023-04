Omnium Gatherum: Sprawdź tytułowy utwór z nowej EP-ki "Slasher"

Świeży materiał melodyjnych deathmetalowców z Finlandii powstał we współpracy z dwoma szwedzkimi fachowcami, czyli Jensem Bogrenem (miks) i Tonym Lindgrenem (mastering) ze studia Fascination Street. Okładkę zaprojektował Olli-Pekka Lappalainen.

EP-ka "Slasher" to także pierwsze studyjne dokonanie Omnium Gatherum z udziałem nowego amerykańskiego gitarzysty Nicka Cordle'a, byłego muzyka Arch Enemy i Arsis .

Poza utworem tytułowym, na "Slasher" znajdziemy przeróbkę "Maniac" Michaela Sembello, oraz "Sacred" i "Lovelorn" - dwie kompozycje nagrane podczas sesji "Origin", ostatniego longplaya Finów z 2021 roku.

EP-ka "Slasher" ujrzy światło dzienne 2 czerwca nakładem Century Media Records (CD w digipacku, na winylu, cyfrowo).



Dodajmy, że Omnium Gatherum zobaczymy 10 października we wrocławskim Centrum Koncertowym A2 w ramach wspólnej trasy "Ultima Ratio Fest" u boku Paradise Lost , Primordial i Harakiri For The Sky.

Teledysk do singla "Slasher" Omnium Gatherum możecie zobaczyć poniżej: