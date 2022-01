Oliwka Brazil odważnie wkroczyła na polską scenę muzyczną. Jeden solowy singel wystarczył by znalazła się na ustach słuchaczy polskiego rapu (i nie tylko rapu).

Wydany w połowie września utwór "Big Mommy" ( zobacz! ) wygenerował olbrzymie zasięgi i w niespełna dwa miesiące został odsłuchany w Spotify prawie 5,5 miliona razy, a towarzyszący mu klip zanotował już ponad 7,2 mln odsłon. W międzyczasie nastolatka pojawiła się gościnnie u Young Leosi w utworze "Stonerki" ( sprawdź! ).

Raperka właśnie opublikowała nowy utwór z Białasem, pt. "Karaluchy". Do utworu ma pojawić się klip, póki co możecie sprawdzić go tylko w wersji audio we wszystkich serwisach streamingowych.

Na okładce piosenki widzimy zdjęcie Oliwki z czasów kiedy była małym dzieckiem.



Przy okazji artystka opublikowała na TikToku inne zdjęcia z młodości, choć z trochę późniejszych czasów. Zestawiła je z aktualnymi fotografiami, na których pozuje w pełnym makijażu i zdecydowanie bardziej ekskluzywnych kreacjach.



"Nie jesteś w moim typie" - czytamy pod starszymi fotkami.



