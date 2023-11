Filmowy cykl "Igrzyska śmierci" oparty jest na bestsellerowych książkach Suzanne Collins, których akcja rozgrywa się w postapokaliptycznej Ameryce. Słynie nie tylko z gwiazdorskiej obsady, ale i hitowej oprawy muzycznej. Na poprzednich soundtrackach znalazły się utwory m.in.: Lorde, Chvrches, Bat for Lashes, Haim, Charli XCX, The National, The Weeknd, Patti Smith, Arcade Fire i Coldplay.

Teraz na płycie z utworami do filmu: "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży" też roi się od gwiazd. Poza Olivią Rodrigo ( "Can't Catch Me Now" ) nowe utwory nagrali Rachel Zegler (która w filmie wciela się w rolę Lucy Gray Baird), Molly Tuttle, Billy Strings, Sierra Ferrell, Flatland Cavalry, Bella White i Charles Wesley Godwin.

Akcja filmu "Igrzyska śmierci: Ballada ptaków i węży", wyreżyserowanego przez Francisa Lawrence'a, rozgrywa się wiele lat przed pierwszymi czterema odsłonami cyklu, w których wystąpiła Jennifer Lawrence. W głównej obsadzie filmu znaleźli się Rachel Zegler, Tom Blyth, Viola Davis i Peter Dinklage.

