Ola i Ala Tracz z niespodzianką dla fanów! Posłuchaj "Święta to radości czas"

Ala Tracz, tegoroczna reprezentantka Polski na Eurowizji Junior, oraz jej siostra Ola, która pokazała się szerszej publiczności w trzeciej edycji "The Voice Kids", przygotowały kolejny wspólny utwór. Tym razem to piosenka wydana specjalnie na święta Bożego Narodzenia.

Ala i Ola Tracz pojawiły się w trzeciej edycji programu "The Voice Kids" i szturmem podbiły serca fanów.



Siostry, które zachwyciły jurorów swoimi występami podczas przesłuchań w ciemno, wybrały drużynę Dawida Kwiatkowskiego. Obie dziewczynki cały czas zajmują się szlifowaniem talentu i tworzeniem muzyki.



Kilka miesięcy po zakończeniu muzycznych zmagań w telewizji, wspólnie nagrały piosenkę pod tytułem "Przed nami cały świat".

Teraz siostry zrobiły fanom niespodziankę na święta. W sieci pojawił się ich kolejny utwór - "Święta to radości czas". Piosenka szybko przypadła słuchaczom do gustu.



"Ala i Ola razem tworzą niezły duet, aby tak dalej dziewczyny, dajcie czadu", "Bardzo wpada w ucho i pozwala poczuć magię świąt" - pisali w komentarzach, nazywając Alę "dumą narodową", co nawiązuje do jej występu podczas tegorocznej Eurowizji Junior.



Przypomnijmy, że w "The Voice Kids" wiele osób kibicowało siostrom i wróżyło im zwycięstwo. W czasie castingu w stronę Oli odwróciły się dwa fotele, natomiast występ Ali zachwycił wszystkich jurorów.



Ala Tracz dotarła do finału, a Ola zakończyła swoją przygodę z programem na etapie bitew.