Jak donosi "Variety" finalizują on transakcję sprzedarzy 50 proc. udziałów w prawach do utworów artysty, a także wydawnictw, musicalu "MJ: The Musical Broadway" i nadchodzącego filmu biograficznego. Firma Sony ma za to zapłacić rekordową kwotę. Mówi się o sumie nawet 900 mln dolarów!

Wytwórnia Sony niedawno kupiła prawa do nagrań Bruce'a Springsteena i Boba Dylana, teraz chce do tego dołączyć także prawa do twórczości Króla Popu. Jeśli koncern dogada się ze spadkobiercami Jacksona, będzie jedynie współwłaścicielem praw do katalogu muzycznego artysty.

Twórczość Michaela Jacksona na sprzedaż. Sony zapłaci fortunę?

Jak donosi portal TMZ, powołując się na własne źródła, zarządcy majątku piosenkarza zdecydowali się bowiem sprzedać tylko połowę udziałów, bowiem nie chcą utracić całkowitej kontroli nad dorobkiem artysty. To, jak podaje serwis, jest jednym z warunków negocjowanej umowy.

Jak jednak zauważa "Variety" ta transakcja może być i tak bardzo lukratywna dla Sony. Utwory Michaela Jacksona wciąż cieszą się ogromną popularnością i generują ogromne zyski. "Sam album 'Thriller' z 1982 roku jest jednym z dwóch najlepiej sprzedających się albumów wszech czasów i był pierwszym albumem, który 30 razy pokrył się platyną" - ocenia serwis.

Ale żeby móc zarabiać na muzyce Jacksona, firma Sony będzie musiała sporo zainwestować. Wytwórnia, przy wsparciu partnera finansowego, którym według portalu "Variety" jest spółka holdingowa Eldridge Industries, wciąż jeszcze negocjuje wysokość kwoty za wspomniane udziały. Według doniesień serwisu ostateczna cena może wynieść nawet 900 mln dolarów.

