Alicja Majewska to znana i ceniona w Polsce wokalistka, która nie schodzi z estrady od wielu lat. Gwiazda, pomimo długiego stażu scenicznego, w dalszym ciągu jest aktywna zawodowo i chętnie bierze udział w dużych festiwalach oraz koncertach. Udział w programach telewizyjnych również nie jest jej obcy - ma na swoim koncie epizod bycia jurorką i trenerką w talent show TVP "The Voice Senior". W jednym z najnowszych wywiadów ujawniła, że swego czasu dostała równie kuszącą propozycję od jednej z najpopularniejszych stacji telewizyjnych w kraju. Co jej zaoferowano?

Artystka dostała propozycję od twórców show Polsatu "Taniec z gwiazdami". Zaoferowano jej udział w programie tanecznym i to nie jeden raz! W wywiadzie z dziennikarką Jastrząb Post zdradziła kulisy negocjacji i wyjaśniła, dlaczego nie zdecydowała się na podjęcie tego wyzwania.

Pierwszą propozycję od "Tańca z gwiazdami" dostała już dawno temu

Alicja Majewska opowiedziała, że pierwszy raz propozycję udziału w rywalizacji o Kryształową Kulę złożono jej jeszcze wtedy, gdy program produkowany był przez ekipę telewizji TVN. Propozycja stacji wydawała się wówczas piosenkarce niezbyt przekonująca. "Dostałam taką propozycję, wydawała mi się niezbyt wiarygodna, więc po to, żeby mieć pewność, że to nie jest żart, to pojechałam na spotkanie z producentkami. Pojechałam i okazało się, że taka propozycja była" - wspomina gwiazda.

Autorka hitu "Odkryjemy miłość nieznaną" zdradziła, co było powodem jej odmowy. Co najmniej dwukrotnie odrzuciła ofertę rywalizacji z innymi gwiazdami na parkiecie, a na przeszkodzie stanęła jej ambicja. "Wyraziłam obawę, że mogłabym tego programu nie wygrać, w związku z tym nie podjęłam się" - opowiedziała Alicja Majewska.

Alicja Majewska obawia się, że przegrałaby w rywalizacji

Okazuje się, że zaproszenia Alicji Majewskiej do "Tańca z gwiazdami" nie ustają. Piosenkarka wyznała, że oferowano jej udział w programie nawet wtedy, kiedy skończyła 60 lat. Mimo to, gwiazda nadal czuje, że nie podołałaby tak wymagającemu zadaniu. Nie chce brać udziału w tanecznym show, jeśli na koniec ma nie zdobyć nagrody głównej. Alicję Majewską interesuje jedynie wygrana, więc nie zamierza próbować, ponieważ jest przekonana, że nie udałoby jej się dotrzeć do finału.

"Kolejny raz miałam też taką propozycję, to tuż po takim okresie, gdzie zapraszano i gdzie brały udział artystki 60+. Ale ciągle mam obawę, że mogłabym nie wygrać tego programu" - powiedziała wokalistka.

