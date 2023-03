Magdalena "Kajra" Kajrowicz i Sławomir Zapała tworzą jedno z najbarwniejszych małżeństw rodzimego show-biznesu. Od lat możemy oglądać ich wspólne występy na scenie w czasie rozmaitych koncertów. Kajrę widzowie pamiętają m.in. z udziału w serialach, filmach czy programach rozrywkowych takich jak "Tak to leciało", "Big Music Quiz" czy "Taniec z gwiazdami" (w show Polsatu z Rafałem Maserakiem dotarła aż do finału).

Sławomir i Kajra odnieśli się do plotek o swoim rozwodzie. "Czasami puszczają mi nerwy"

W jednym z ostatnich wywiadów Sławomir i Kajra poruszyli temat kłótni, które jako partnerom muzycznym oraz prywatnym, często im się zdarzają. Żona gwiazdora wyznała nawet, że zdarza jej się podczas kłótni... rzucać szklankami.

"W Sławomira absolutnie nie celuję, ale ściany i to, co na nich wisi, potrafią ucierpieć. Czasami puszczają mi nerwy. Ostatnio pokłóciliśmy się przy montażu teledysku, ponieważ mieliśmy trochę inne wizje, ale na szczęście doszliśmy do porozumienia" - wyjaśniła.

Przy okazji obydwoje odnieśli się do wracających plotek na temat ich rozwodu.

"Raz w roku Kajra jest w ciąży i dwa razy w roku się rozwodzimy. Jak się pomnoży przez wszystkie lata naszej kariery, to wyjdzie wynik i z ośmioro dzieci" - odpowiedział żartem Sławomir.

Wygląda na to, że muzyczne małżeństwo ma się dobrze.

Sławomir i Kajra - historia wielkiej miłości

Kajra wyszła za Sławomira w 2011 r., kiedy to oboje byli początkującymi aktorami. Sławomir w 2006 r. ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie, a rok później mury tej uczelni opuściła Kajra.

Kajra jeszcze podczas studiów wystąpiła w filmowych produkcjach Agnieszki Holland, Janusza Majewskiego i Michała Kwiecińskiego. Ma w dorobku epizodyczne role w takich serialach, jak m.in. "M jak miłość", "Na krawędzi", "Blondynka", "Ojciec Mateusz", "Prawo Agaty", "Komisarz Alex", "Chichot losu" i "Przyjaciółki".

"Mam to szczęście, że Magda jest piękna i chcę być z nią do końca życia! Modliłem się o dobrą żonę i sobie to wymodliłem, Kajra się nie modliła i ma co ma, czyli mnie" - podkreślał wielokrotnie Sławomir.



Przypomnijmy, że "gwiazda rock polo" to muzyczna odsłona aktora Sławomira Zapały, który w dorobku ma role w m.in. serialach "Blondynka", "Hotel 52", "Piąty stadion" i "Prosto w serce".

Od razu podbił serca fanów charakterystycznym wyglądem - wąs, zaczeska na głowie czy bujne owłosienie na klacie, oprócz tego Volkswagen Golf 3, a także powiedzonka "Cześć tu Sławomir" i "czuć piniądz". U jego boku pojawiła się też od razu żona Kajra (Magdalena Kajrowicz).

W kwietniu 2017 r. wypuścił debiutancki album zatytułowany przewrotnie "The Greatest Hits" promowany singlami "Megiera", "Ni mom hektara", "Aneta", "Miłość w Zakopanem" i "Ty mała znów zarosłaś". Płyta uzyskała status poczwórnej platyny za sprzedaż ponad 120 tys. sztuk. To właśnie dzięki temu utworowi z 2017 r. zdobył wielką popularność. Do tej pory to najpopularniejszy polski teledysk w serwisie YouTube - ma ponad 247 mln odsłon.