Maryla Rodowicz była jedną z gwiazd koncertu "Roztańczony Narodowy". W ostatnim czasie wprowadziła w życiu wiele zmian - także tych dietetycznych. Legenda polskiej sceny sporo schudła, w trosce o sylwetkę, a przede wszystkim o zdrowie.

"Chodziło mi o to, żeby odciążyć stawy kolanowe, też, żeby lepiej wyglądać, nosić lepsze kostiumy, mieścić się w stare ciuchy" - ujawniła w rozmowie z Pomponikiem. Wokalistka nie planuje spocząć na laurach, a schudnąć jeszcze bardziej. "Będzie jeszcze mniej. Teraz jest 20 kilogramów mniej, ale jeszcze (chcę schudnąć - red.) co najmniej pięć kilogramów. Wtedy zobaczę, jak będzie wyglądać twarz" - dodała.

Jak udało jej się osiągnąć taki efekt? Rodowicz od razu zaprzeczyła, jakoby korzystała z preparatów wspomagających odchudzanie. Wybrała za to popularne od kilku lat diety pudełkowe, które dostarczają wymaganej ilości kalorii na dzień. Nie, ja korzystałam tylko z diety pudełkowej. Bardzo mało biegam, prawie zero biegania, ale mam rowerek, mogę ćwiczyć w domu" - wyznała piosenkarka.

Natomiast w rozmowie z "Faktem" wyjawiła jeszcze, że pomimo stosowania diety pozwala sobie czasem na małe odstępstwa i przyjemności. "Ja sobie niczego nie odmawiam. Jestem na diecie pudełkowej, to prawda. Jak znudzą mnie te pudełka, to myślę, żeby coś dobrego zjeść" - mówi szczerze 77-letnia gwiazda.

Udana metamorfoza?

Maryla Rodowicz olśniewała po koncercie "Roztańczony Narodowy"

Maryla Rodowicz powraca jako trenerka w "The Voice Senior"

Przypomnijmy, że już wkrótce gwiazda znów zasiądzie w fotelu trenerskim w programie TVP. W tegorocznej edycji zabraknie jednak Piotra Cugowskiego, którego miejsce zajęła Halina Frąckowiak.

Co ciekawe, sam Cugowski wyraził chęć bycia trenerem w kolejnej edycji talent show. To że wokalista chciał trenować uczestników kolejnej edycji, potwierdził również jego menedżer, Maciej Durczak w rozmowie z Plotkiem. Co więcej przedstawiciel artysty ujawnił, że piosenkarz był nawet zaproszony do programu TVP.

"Piotr dostał zaproszenie do kolejnej edycji 'The Voice Senior', lecz finalnie TVP zrezygnowała z jego udziału. Bez wyjaśnienia" - stwierdził Durczak.

Uczestników w wieku powyżej 60 lat oceniać będą więc Maryla Rodowicz (w programie od trzeciej edycji), Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik z zespołu Pectus (oboje pojawili się po raz pierwszy w poprzednim sezonie). Przypomnijmy, że ostatnią edycję wygrał Zbigniew Zaranek z drużyny Maryli.



Odcinki "The Voice Senior" (tak jak i "The Voice Kids") są wcześniej nagrywane. Na żywo odbywa się jedynie część finału, gdy ogłaszane są końcowe wyniki.