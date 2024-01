Grupa z Malmö w swojej twórczości łączą m.in. garage rocka, pop, hard rocka, heavy metal, americanę i hip hop. Dotychczasowy dorobek obejmuje cztery albumy (ostatni to "Club Majesty" z 2019 r.) oraz nowe single "Superlove", "Magic", "RATA-TATA", "Back From The Dead" i "Diggin' It".

Na rozpoczęcie karnawału Royal Republic prezentuje premierowy utwór "My House" ( sprawdź! ).



Reklama

Royal Republic: Poczuj się jak w domu

Do singla powstał też teledysk, wyreżyserowany przez wieloletniego współpracownika zespołu Leo Åkessona, nakręcony przez Teda Lindéna i "zaświecony" przez ich własnego czarodzieja światła Tommy'ego Kosslicka. Teledysk jest kulminacją i podsumowaniem wszystkiego, co wydarzyło się do tej pory w ich karierze.

"Chcieliśmy, aby ten filmik był podróżą w przeszłość, a także spojrzeniem w przyszłość" - podkreślają muzycy kwartetu.

Przypomnijmy, że Szwedzi byli jedną z gwiazd Pol'and'Rock Festival 2023 w Czaplinku-Broczynie.