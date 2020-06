Oceans Of Slumber po nagraniach czwartej płyty

Progmetalowa formacja Oceans Of Slumber z USA szykuje się do premiery nowego longplaya.

Zespół Oceans of Slumber zarejestrował czwartą płytę /materiały prasowe

Album zatytułowany po prostu "Oceans Of Slumber" ujrzy światło dzienne 4 września nakładem niemieckiej Century Media Records.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, jako dwupłytowy album winylowy oraz drogą elektroniczną.

Autorem okładki jest grecki artysta Giannis Nakos.

Na pierwszy singel z nowej płyty teksańskiego Oceans Of Slumber wybrano utwór "A Return To The Earth Below".

Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip A Return To The Earth Below

Na albumie "Oceans Of Slumber" usłyszymy 12 kompozycji. Oto ich lista:



1. "Soundtrack To My Last Day"

2. "Pray For Fire"

3. "A Return To The Earth Below"

4. "Imperfect Divinity"

5. "The Adorned Fathomless Creation"

6. "To The Sea"

7. "The Colors Of Grace"

8. "I Mourn These Yellow Leaves"

9. "September (Those Who Come Before)"

10. "Total Failure Apparatus"

11. "The Red Flower"

12. "Wolf Moon".