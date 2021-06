Obscura: Album "A Valediction" nagrany

Postępowi deathmetalowcy z monachijskiej grupy Obscura szykują się do premiery nowej płyty.

Zespół Obscura przygotował nową płytę /materiały prasowe

Przypomnijmy, że "A Valediction", szósty longplay Bawarczyków, zarejestrowano w goeteborskim Studio Fredman pod okiem uznanego producenta Fredrika Nordströma, który odpowiedzialny był również za miks i mastering.

Okładkę zaprojektował równie ceniony artysta Eliran Kantor.



"'A Valediction' to Obscura w najczystszej formie, album ukazujący zespół u szczytu możliwości i bezpośredniość przekazu z dość osobistym podejściem" - powiedział Steffen Kummerer, grający na gitarze wokalista i lider niemieckiej formacji.

W utworze "When Stars Collide" wystąpił gościnnie Björn “Speed" Strid, wokalista m.in. szwedzkich zespołów Soilwork i The Night Flight Orchestra.

Następca płyty "Diluvium" z 2018 roku trafi na rynek 19 listopada i będzie to pierwszy materiał Obscury w barwach rodzimej Nuclear Blast Records.

Teledysk "Mortification Of The Vulgar Sun" grupy Obscura z 2018 roku możecie sobie przypomnieć poniżej:

Oto program albumu "A Valediction":

1. "Forsaken"

2. "Solaris"

3. "A Valediction"

4. "When Stars Collide"

5. "In Unity"

6. "Devoured Usurper"

7. "The Beyond"

8. "Orbital Elements II"

9. "The Neuromancer"

10. "In Adversity"

11. "Heritage".