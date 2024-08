Wyjaśnijmy od razu, że powołany do życia w 2023 roku Better Lovers powstał na gruzach metalcore'owego Every Time I Die z inicjatywy trzech muzyków tej grupy, czyli gitarzysty Jordana Buckleya, perkusisty Claytona "Goose" Holyoaka i Stephena Micciche'a. W składzie zespołu z Buffalo w stanie Nowy Jork znaleźli się także Will Putney, ceniony producent i gitarzysta deathcore'owej formacji Fit For An Autopsy z New Jersey, oraz wokalista Greg Puciato, były frontman uznanej mathmetalowej grupy The Dillinger Escape Plan, członek dwóch innych supergrup (Killer Be Killed i The Black Queen), a zarazem artysta solowy.

"Włożyliśmy w tę płytę mnóstwo energii i uwielbiamy każdą jej sekundę. Stare nawyki i nowe triki. Obłęd i kontrola, piękno i chaos. Sztuka zgodna z przeznaczeniem" - napisali muzycy Better Lovers ogłaszając premierę swojej pierwszej dużej płyty.

Better Lovers debiutuje. Co już wiemy?

"Komponowanie i nagrywanie pierwszego dużego albumu przebiegały nieco bardziej chirurgicznie w porównaniu do EP-ki ("God Made Me An Animal" z 2023 r.), choć były równie nieokiełznane" - o procesie powstawania "Highly Irresponsible" powiedział gitarzysta Jordan Buckley.



Produkcją debiutanckiej płyty Better Lovers zajął się Will Putney w swoim studiu Graphic Nature Audio w Kinnelon w stanie New Jersey. Nad jakością brzmienia czuwał dodatkowo inżynier dźwięku Steve Seid. Autorem okładki jest amerykański artysta Don Phüry.

Album "Highly Irresponsible" trafi na rynek 25 października nakładem kalifornijskiej SharpTone Records. Wytwórnia z Los Angeles przygotowała trzy wersje winylowe (dwie z ich zostały już wyprzedane), edycję CD oraz odsłony cyfrowe.

Dodajmy, że eklektyczny styl Better Lovers splata w sobie m.in. żywiołowość hardcore punka, metalcore'ową melodyjność oraz precyzję i postępowość mathcore'u i math metalu, nad którymi unosi się wielobarwny wokal Grega Puciato.

Debiutancki longplay Better Lovers promuje singel "A White Horse Covered In Blood". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Better Lovers - A White Horse Covered In Blood

Better Lovers - szczegóły albumu "Highly Irresponsible" (tracklista):

1. "Lie Between The Lines"

2. "Your Misplaced Self"

3. "A White Horse Covered In Blood"

4. "Future Myopia"

5. "Deliver Us From Life"

6. "Drowning In A Burning World"

7. "Everything Was Put Here For Me"

8. "Superman Died Paralyzed"

9. "At All Times"

10. "Love As An Act Of Rebellion".



