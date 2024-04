Michał Szpak (sprawdź!) pod koniec listopada 2023 r. wypuścił oczekiwaną płytę "Nadwiślański mrok". Z tego wydawnictwa pochodzą piosenki "Hiob", "Warszawianka (mrok)", "We Need a Coco" i "Smutek (a może mniej)".



Nowy materiał wokalista promował już od jakiegoś czasu podczas koncertów w ramach trasy "Love Is Love". Kolejne występy odbędą się już w tym roku, a przed koncertami Szpak postanowił ruszyć na egzotyczne wakacje. W mediach społecznościowych można było zobaczyć, że towarzyszy mu tajemniczy mężczyzna, którym okazał się Adi Nowak.

Po czułych gestach obu artystów w plotkarskich mediach pojawiły się spekulacje, że Szpaka i Nowaka łączy także prywatna relacja. Żaden jednak tego nie potwierdził, a zamiast tego muzycy zapowiedzieli wspólny utwór "Opio".



Adi Nowak i Michał Szpak nagrali wspólny numer z Kozą. "Dwa serca złączone, klucz rzucony w piasek"

"Numer jest przewy*ebany i czekam na tę premierę, jak na mało co. Wyobrażenie o wielu lubianych przeze mnie artystach, przy jakkolwiek bliższym kontakcie, często traci na mocy. To o Michale Szpaku zyskuje" - opowiadał raper.

Adi i gwiazdor "The Voice of Poland" ostatecznie pojawili się jako goście w numerze duetu Koza - Molehead. Na początku kwietnia do sieci trafił teledysk do utworu, w którym widzimy m.in. Michała Szpaka.

Wokalista już po premierze zabrał głos.

"Adi Nowak, Ty wiesz. Dwa serca złączone, klucz rzucony w piasek, nic nas nie rozłączy, tylko ojca pasek hahaha. Love is just a verb, a ja już zawsze będę widział wasze dusze przez okno. Dokonało się. Dziękuję" - wyznał Szpak, podsumowując wywód hasztagiem "love is love".

"Chłopaki dziękuję skoczyliście za Jowiszją prosto do króliczej nory i to na główkę" - dodał i przyznał, że "poleciał na grubo" ze swoimi nowymi znajomymi.



Kim jest Adi Nowak?

Adi Nowak na scenie muzycznej zadebiutował w 2016 r. EP-ką "Nienajprawdziwsze", rok później pojawił się album "Vafle ryżowe". Sporą popularność zdobyły nagrania "Placebo" (gościnnie Dziarma) i "Songi i fotki" z płyty "Kosh" (2018). Jego dyskografię zamyka album "Ognisko niedomowe" z 2021 roku. Tam m.in. nagrał numer z Czesławem Mozilem pt. "Passe". W 2024 roku wydał dwa solowe numery - "Zbrodnia" i "Zwała".