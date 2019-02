O.S.T.R. z nowym klipem do "Instrukcji Obsługi Świrów". Zobacz "Eden"

Do sieci trafił drugi teledysk promując nowy album O.S.T.R.-a "Instrukcja Obsługi Świrów". Zobacz klip "Eden".

O.S.T.R. pokazał kolejny klip /Agnieszka Sniezko / East News

W "Eden" gościnnie pojawia się Cadillac Dale. Za produkcję odpowiada Killing Skills.

Reklama

Animowany teledysk stworzył Pwee3000, znany między innymi z chwytającego za serce teledysku do utworu "All My Life" z poprzedniej płyty O.S.T.R.

Tym razem utrzymana w stylu retro digital animacja przedstawia Ostrego w czasie fantazyjnego pobytu w tytułowym raju. W utworze nie zabrakło odniesień do historii popkultury, a uważni widzowie dostrzegą też w klipie motywy z prawie 20 lat kariery O.S.T.R.

“Instrukcja Obsługi Świrów" ukaże się na sklepowych półkach 22 lutego. Będzie to siedemnasty solowy album w dyskografii O.S.T.R.

Zobacz teledysk "Eden":