Nowy singel Becky G dedykowany fanom futbolu. Posłuchaj "Rotate"

Wokalistka Becky G, znana m.in. z hitów "Mayores" i "Sin Pijama", prezentuje nowy singel "Rotate", w którym gościnnie udzielił się Burna Boy.

Becky G wypuściła nowy singel /Rodrigo Varela /Getty Images

"Rotate" zostało napisane we współpracy z takimi artystami jak: SoFLY, Nius, DiGenius, Elena Rose, Nate Campany, czy Jin Jin.



"'Rotate' to dla mnie celebracja. Wydaje mi się, że to oczywiste, że futbol ma w moim sercu specjalne miejsce, a Burna Boy w tym kawałku sprawił, że chciałam, żeby to była idealna piosenka na rozpoczęcie meczu, sprawiająca, że chcesz tańczyć i po prostu cieszyć się sportem. - mówi Becky G.

"Ten utwór inspiruje Cię do poszerzania swoich ambicji i to dla mnie zaszczyt, że mogę być jego częścią. Bardzo pozytywnie wspominam pisanie tekstu do niego. Miałem przeświadczenie, że bez względu na to kim jesteś i skąd pochodzisz, nie ma limitu do tego, co możesz osiągnąć, jeśli tylko zrobisz to z głową. Wierzę, że każdy z nas jest zwycięzcą!" - mówi Burna Boy.

Piosenkarka i aktorka Becky G od zawsze wiedziała, że urodziła się, żeby być gwiazdą. 23-letnia artystka ma na swoim koncie dwa hity z miejscem pierwszym listy Billboard Latin Airplay, ("Mayores" i "Sin Pijama"), rolę w filmie "Power Rangers" oraz gościnny występ w serialu Fox Tv "Empire".



W 2018 wygrała dwie nagrody Latin American Music Awards w kategorii ulubiona artystka oraz najlepsza piosenka - muzyka miejska (za "Mayores") i otrzymała diamentowy przycisk w platformie Youtube za ponad 10 milionów subskrypcji.

Becky G koncertowała z takimi gwiazdami jak Katy Perry, Demi Lovato, J Balvin, Fifth Harmony oraz Jason Derulo i współpracowała z między innymi: Pitbullem, Daddym Yankee, Malumą, Anittą, Natti Natashą, ZAYNem, Bad Bunny, czy CNCO.

Jej debiutancki album "Mala Santa", który ukazał się w październiku 2019, jest w tym momencie ośmiokrotnie platynowy w Stanach Zjednoczonych, platynowy w Hiszpanii i złoty w Meksyku.

