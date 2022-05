Utwór "Ay Amor" to kwintesencja twórczości Nowatora: charakterystyczny wokal, melodyjność, połączenie muzyki reggae, poprzez jamajski roots, po vibe reggaetonowy prosto z Portoryko, do tego miłosna opowieść w tekście.



Za nakręcony w Meksyku teledysk odpowiada ekipa Garage Media. W klipie u boku wokalisty pojawiła się modelka Kamila Jaworska.



Autorami piosenki są Nowator (muzyka, tekst) i znany z Jeden Osiem L Chris Toffson (muzyka, produkcja). Dodatkowo gitary nagrał Bartosz Miecznikowski (zespół Pączki w Tłuszczu), a chórki Karolina Jarzyńska i Alan Cyprysiak.

Kim jest Nowator?

Nowator, czyli Paweł Lipski, to polski wokalista, autor tekstów i producent muzyczny pochodzący z Opoczna. Ukończył Szkołę Muzyczną I stopnia w klasie klarnetu i fortepianu. Ma na swoim koncie wiele wyróżnień ZPAV (Związek Producentów Audio Video) za Platynowe i Złote Płyty.

Jest autorem takich hitów jak: "Z lewa do prawa", "Co tu jest grane", "Wrócę nad ranem", "Spadam stąd", "Wrzucam na luz", a także ponadczasowego utworu "Moja panienka". Łącznie jego utwory na samym YouTube zgromadziły ponad 200 mln wyświetleń.

W 2019 roku został jednym z jurorów show Polsatu "All Together Now: Śpiewajmy razem".

Współpracował z tak różnymi wykonawcami, jak m.in. Pezet, Jeden Osiem L, Papa Dance, Mrozu, Mateusz Mijal, Marian Lichtman, Mezo, Onar, Ten Typ Mes, Stachursky, Masters, Borixon, Paprodziad, Lerek, Ewa Jach, Top One, Antek Smykiewicz, Magda Femme czy Mariusz Kałamaga. W dorobku ma m.in. dwa solowe albumy "Alfabetyczny spis" z 2006 roku i "Co tu jest grane?", który ukazał się w 2019 r.

Pod koniec 2021 r. wypuścił duet z Jackiem Stachurskym - "Pójdę w tango".



