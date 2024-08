Nowa płyta The Offspring: Oto tracklista "Supercharged" i nowy singiel. Jest moc

"Chcieliśmy, żeby ta płyta była czystą energią od początku do końca. Dlatego nazwaliśmy ją 'Supercharged'" - tak o nadchodzącej płycie mówi Dexter Holland, charyzmatyczny wokalista The Offspring.



"Light It Up" to już drugi singiel zapowiadający album "Supercharged". Utwór już teraz cieszy się dużą popularnością wśród fanów zespołu. Piosenka oddaje ducha całej płyty, zgodnie z zapowiedziami Dextera Hollanda.

Nowy album trafi do sprzedaży 11 października.

Tracklista albumu "Supercharged"

Na płycie "Supercharged" znajdzie się 10 utworów, które wyprodukował Bob Rock. Oto pełna lista utworów:

1. Looking Out For #1

2. Light It Up

3. The Fall Guy

4. Make It All Right

5. Ok, But This Is The Last Time

6. Truth In Fiction

7. Come To Brazil

8. Get Some

9. Hanging By A Thread

10. You Can’t Get There From Here

Zespół, znany ze swoich energetycznych występów i ostrego brzmienia, ma nadzieję, że nowa płyta spełni oczekiwania zarówno starych, jak i nowych fanów.

Magda Kluz wystąpiła na OFF Festivalu 2024 Maja Krawczyk INTERIA.PL