Nowa płyta K-of-M "Kod Genetyczny". Posłuchaj singla "Jumpin' Snare"

"W pewnym sensie wracam do korzeni mojego osobistego stylu hate-jazz, poszerzając go o akcenty formy i stylistyki bluesowej oraz funkowej" - opowiada autor.

"Ostateczny kształt zebranych kompozycji to w większości utwory, które czekały na swój czas. Dojrzewały we mnie. Z wiekiem przychodzi odwaga, żeby nagrać m.in. bluesa ('Oj Diridi Blues' lub 'Jumpin’ Snare'), ale też zrealizować inspiracje indyjską etnicznością ('Mandala') lub rockiem lat 70. i 80. ('Pejzaż wewnętrzny', 'Rzadko, ale szczerze')" - dodaje.



Na albumie pojawiło się wielu gości: Grzegorz Skawiński (gitara), Wojciech Pilichowski (slap bas), Wojciech Horny (syntezator), Dave Latchaw (instr. klawiszowe), Paweł Tomaszewski (syntezator), Piotr Krzemiński (trąbka), Mieczysław Grubiak (saksofon tenorowy), Michał Borowski (saksofon altowy), Tomasz Machański (perkusja), Piotr Kelm (skrzypce), Marek Walczak (harmonijka ustna), Magdalena Tomaszewska (śpiew), Zbigniew Żuk (śpiew) i Chór Vox Singers.



Krzyszt of Misiak Jumpin' Snare

Krzysztof Misiak to gitarzysta, kompozytor i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku. Współpracował m.in. z Markiem Bilińskim i Mietkiem Jureckim.



