Nowa EP-ka od Nader Sadek

"The Serapenum" - tak brzmieć będzie tytuł nowego dokonania deathmetalowego projektu Nader Sadek.

W projekcie Nader Sadek biorą udział muzycy dobrze znani na scenie metalowej /Oficjalna strona zespołu

Odpowiedzialny za całe przedsięwzięcie, pochodzący z Egiptu, a mieszkający obecnie w Nowym Jorku Nader Sadek (autor muzyki / wokalista) zaprosił do wzięcia udziału w nagraniach "The Serapenum" Karla Sandersa z Nile, kojarzonego m.in. z Hate Eternal i Malevolent Creation perkusistę Dereka Roddy'ego oraz tureckiego muzyka Mahmuda Gecekusu. Ten ostatni - a także Mendel Bij De Leij oraz Ahdy Khairat - odpowiedzialny był także za miks i mastering.

"The Serapeum: Black Osiris", "ReSarcophogus", "The Serapeum: Polluted Waters" oraz "The Serapeum" (wersja koncertowa) - to utwory, które usłyszymy na nowej EP-ce projektu Nader Sadek.



Przypomnijmy, że Nader Sadek, wcześniej zajmujący się scenografią i efektami wizualnymi na koncertach norweskiego Mayhem, dał się lepiej poznać w 2011 roku za sprawą debiutanckiego albumu "In The Flesh", na którym wystąpiło liczne grono doskonale znanych muzyków ze sceny metalowej.



Zapowiedź EP-ki "The Serapenum" projektu Nader Sadek możecie sprawdzić poniżej: