Nowa EP-ka od Carcass

Legendarna liverpoolska formacja Carcass postanowiła wydać EP-kę. "Despicable" poznamy pod koniec października.

Carcass przygotowali nową płytę /Gene Smirnov /materiały prasowe

Na "Despicable" usłyszymy cztery utwory: "The Living Dead At The Manchester Morgue", "The Long And Winding Bier Road", "Under The Scalpel Blade" (wersja albumowa; wcześniej jako singel z końca 2019 r.) i "Slaughtered In Soho".

Nowa EP-ka podopiecznych niemieckiej Nuclear Blast Records trafi do sprzedaży 30 października.

Materiał dostępny będzie w wersji CD, w dwóch 10-calowych edycjach winylowych oraz w formacie kasety magnetofonowej.

Przypomnijmy, że Anglicy przełożyli premierę nowego, pierwszego od siedmiu lat albumu z powodu aktualnej pandemii. Płyta "Torn Arteries" miała się pierwotnie ukazać 7 sierpnia.

Z nowym utworem "The Living Dead At The Manchester Morgue" Carcass z EP-ki "Despicable" możecie się zapoznać poniżej: