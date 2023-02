Wydanie będzie ściśle limitowane, bo do sprzedaży trafi zaledwie 1970 sztuk albumu. Ta liczba nie jest przypadkowa - odnosi się do roku wydania pierwszej wersji albumu "Loaded", czyli 1970. Zestaw ukaże się 24 marca 2023 roku. Będzie kosztował 295 euro, czyli ok. 1400 zł.

Instagram Post Rozwiń

Album "Loaded" zajmuje szczególne miejsce w dyskografii The Velvet Underground. To ostatnia płyta, na której wystąpił Lou Reed. W nowej kolekcji znalazły się wczesne wersje piosenek z jego udziałem: "Oh! Sweet Nuthin" i "Lonesome Cowboy Bill".

Są także alternatywne miksy piosenek "Rock & Roll" i "Train'Round The Bend" oraz wczesne wersje utworów "Ocean", "I Love You" i "Ride Into The Sun", które później pojawiły się na wydanej w 1972 roku debiutanckiej płycie solowej Reeda zatytułowanej "Transformer".

Reklama