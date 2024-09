Była wokalistka Hey opublikowała na swoim Instagramie zdjęcie męża w nieformalnym wydaniu. Jej ukochany zapozował bowiem w klapkach i domowej stylizacji. Tak widzi go na co dzień Katarzyna Nosowska i w takiej jego wersji jest zakochana. Do postu dołączyła wzruszające słowa. "Paweł Krawczyk ma dziś urodzinki. Skąd Ty się wziąłeś taki kochany? Uśmiechaj się do lustra, patrz z dumą na to zjawisko" - napisała pod fotografią.