W wydarzeniu, które odbyło się 8 stycznia, wzięli udział wieloletni członkowie zespołu Davida Bowie, a także m.in. Ricky Gervais, Evan Rachel Wood, Simon Le Bon i John Taylor z Duran Duran, grupy Def Leppard, Living Colour, Walk The Moon i Jake Welsley Rogers. Nie mogło zabraknąć także zdobywcy Oscara, Gary'ego Oldmana. Aktor przez lata był bliskim przyjacielem Bowiego, a także grał w jego teledysku do utworu "The Next Day".

Clip David Bowie Valentine's Day

Sprawdź tekst do utworu "Valentine's Day" w serwisie Tekściory.pl

Reklama

"To zaszczyt móc nadal dzielić się muzyką Davida Bowiego ze światem" - mówił o specjalnym koncercie magazynowi Rolling Stone wieloletni klawiszowiec Bowiego, Mike Garson. Jedną z gwiazd był także Noel Gallagher, który miał zaszczyt poznać Bowiego jeszcze u szczytu sławy Oasis. Muzyk podczas specjalnego koncertu wykonał swoją wersję utworu "Valentine's Day" z albumu "The Next Day" z 2013 roku. Choć utwór na pierwszy rzut oka traktuje o świętym Walentym, w rzeczywistości porusza problem przemocy i strzelanin, do jakich dochodzi często w amerykańskich szkołach.



Wideo Noel Gallagher "Valentine's Day" Bowie cover

Gallagher mówił, że żałuje, że do spotkania z Bowiem doszło w 1995 roku, czyli wtedy, gdy do końca nie zdawał sobie sprawy z kim ma do czynienia. Wyznał, że był wówczas "zbyt młody i zbyt nawalony, aby dotarło do niego, że spotyka jednego z wielkich". "Ktoś podszedł do mnie i powiedział, 'czy chciałbyś przyjść i poznać Davida?'. A ja na to: 'Tak, oczywiście'. Jest takie zdjęcie, na którym jestem ja i on, a ja oczywiście powiedziałem mu coś zabawnego, bo jest rozbawiony, a ja nie mam pojęcia, co mu powiedziałem" - mówił gitarzysta Oasis.

Instagram Post

Nie były to pierwsze takie obchody urodzin Bowiego. W rok po śmierci odbył się specjalny koncert, na którym Mike Garson i zespół z trasy "Reality" zagrali ku pamięci Davida. Niedługo później wyruszyli w dużą trasę koncertową. Zorganizowanie eventu urodzinowego w sieci jest spowodowane ograniczeniami w podróżowaniu i pandemią. David Bowie zmarł 10 stycznia 2016 roku, zaledwie dwa dni po swoich 69. urodzinach. Uznaje się go za jednego z najwybitniejszych artystów rocka w historii muzyki.