Sprawa ma początek podczas niedawnego festiwalu Glastonbury. Noel Gallagher zagrał tam z zespołem High Flying Birds ( posłuchaj! ). 55-latek opowiadał potem o swoich wrażeniach z imprezy w programie Matta Morgana. Wyznał, że oglądał koncert Jamiego T z platformy dla niepełnosprawnych dlatego, że był tam najlepszy widok.

Starszy Gallagher był w towarzystwie Rity Ory ( zobacz! ) i miał zostać zatrzymany przez ochroniarza. Wtedy pokazał mu swoją opaskę "Access All Areas", dzięki której mógł wejść do każdego z sektorów. "Widzisz tę przepustkę kolego? Dzięki niej mogę dostać się w każde miejsce" - przechwalał się radiowcowi muzyk. Zaraz po tym wyznaniu Warren Kirwan, szef organizacji Skope, która pomaga niepełnosprawnym nazwał go "nikczemnym" i wyraził zdumienie, że nawet nie odczuwa skruchy za swoje zachowanie.

Według The Mirror Noel miał żartować, że w razie potrzeby "wywróciłby" kogoś z wózka inwalidzkiego i udostępnił miejsce swojemu synowi po to, by mogli być z przodu. Dodawał też, że udawałby, że gdy dotknie czoła osób na wózku to uleczy ich i powie "wstań... możesz chodzić". "Muszę przyznać, że te niepełnosprawne koty mają świetny widok na wszystko" - dodał Gallagher.

Choć mediom nie udało się uzyskać odpowiedzi od Noela, to niedźwiedzią przysługę zrobił mu brat Liam Gallagher. Wokalista oczywiście skarcił go i dołączył przeprosiny. "Chciałbym przeprosić w imieniu mojej rodziny za ostatnie uwagi małego chłopaka na temat osób niepełnosprawnych, przepraszam, nie wszyscy [w rodzinie] jesteśmy p****mi".



Kirwan z organizacji Skope mówiąc szerzej o zachowaniu Gallaghera i Morgana stwierdził, że "nie ma usprawiedliwienia dla tego rodzaju języka" oraz że mężczyźni "powinni się wstydzić". "Na dodatek, platformy nie są dla uprzywilejowanych gwiazd rocka i ich przyjaciół. Te platformy istnieją po to, aby osoby niepełnosprawne mogły cieszyć się muzyką na żywo - bez nich wiele naszych festiwali byłoby po prostu poza ich granicami" - mówi.

W programie Matta Morgana muzyk Oasis wspomniał, że nie wszedł na platformę z premedytacją - stało się to przez przypadek. Wyznał, że nie mogli wejść na scenę, bo byli "strasznie zmarnowani", więc "pokazał przepustkę i powiedział, że znajomi są z nim i weszli na platformę nie wiedząc, że to miejsce dla niepełnosprawnych".