Nocny Kochanek to szowiniści? "To dla mnie sytuacja przykra"

Powstały w 2012 roku zespół podbił polską scenę muzyczną w 2015 roku wraz z wydaniem płyty "Hewi metal". Dyskografię grupy Nocny Kochanek zamyka zeszłoroczny album "Stosunki Międzynarodowe".

Clip Nocny Kochanek Nocny Pociąg

Sprawdź tekst do utworu "Nocny pociąg" w serwisie Teksciory.pl



Płyta miała za zadanie "skupić uwagę słuchaczy na tekstach". Na płycie znajdzie się 9 utworów oryginalnie wykonywanych przez znane zespoły hardrockowe i heavymetalowe, których warstwa liryczna, a przy okazji muzyczna, wpisują się w konwencję Nocnego Kochanka.

Reklama

Teksty zostały przetłumaczone na język polski w taki sposób, aby zachować ich pierwotny przekaz, a jednocześnie nadać im parodystyczny styl Nocnego Kochanka.

Nocny Kochanek: "Może jesteśmy szowinistami?"

W rozmowie z Jordanem Babulą dla magazynu "Teraz Rock", Krzysztof Sokołowski odpowiedział, czy zespół nie stara się być poprawny politycznie.



"Kiedyś udzielałem wywiadu i dziennikarka, która ze mną rozmawiała, dopytywała, dlaczego śpiewam o dziewczynie z kebabem - a nie o chłopaku. Cóż, mnie i Arka, autora tekstu, sytuacja opisana w tym kawałku po prostu śmieszy. Chłopak z kebabem nie wywołuje uśmiechu na naszych twarzach. Hmm... A może rzeczywiście jesteśmy szowinistami?" - odpowiedział Sokołowski.



Wokalista wyjaśnił, że nie zastanawia się z kolegami, czy teksty kogoś obrażą.



"'De pajrat bej' to tekst o gościu, który ściąga sobie pornosa z sieci, zaciera ręce na to, że zobaczy fajną dziewczynę/fajne dziewczyny, a na jego monitorze nagle pojawiają się nadzy faceci. Jest to dla mnie sytuacja przykra i zabawna zarazem. Gdybyśmy mieli się zastanawiać, kogo mogą urazić nasze teksty, to pewnie nie napisalibyśmy połowy z nich" - wyjaśnił artysta.





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nocny Kochanek o swoim występie na Pol'and'Rock Festival 2018 INTERIA.PL