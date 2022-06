Nocny Kochanek i Joanna Kołaczkowska razem. Zobacz teledysk "O jeden most za daleko" i sprawdź tekst

Wiadomości

Do sieci trafił teledysk "O jeden most za daleko" grupy Nocny Kochanek. Tym razem muzycy metalowej formacji do współpracy zaprosili Joannę Kołaczkowską z kabaretu Hrabi. Fani zespołu pamiętają ją z utworu "Andżeju" z debiutanckiej płyty.

Joanna Kołaczkowska zagrała w teledysku grupy Nocny Kochanek /Mateusz Grochocki/Dzień Dobry TVN /East News