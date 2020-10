Noah Cyrus z prowokacjami idzie w ślady siostry? Wszyscy patrzyli tylko na nią!

Na gali CMT Music Awards show skradła Noah Cyrus, której strój sprawił, że więcej się mówiło o niej, niż o laureatach.

Strój Noah Cyrus przykuł uwagę widzów /John Shearer /Getty Images

20-letnia obecnie Noah Cyrus jest najmłodszą z piątki potomstwa wokalisty country Billy'ego Raya Cyrusa i jego żony, producentki i reżyserki Tish Cyrus.

Statusem gwiazdy cieszy się 27-letnia Miley Cyrus (ponad 25 mln sprzedanych płyt, ponad 75 mln singli), a w jej ślady coraz śmielej idzie młodsza siostra.

Swoją karierę wokalną zaczęła w 2016 r., co jakiś czas wypuszczając kolejne piosenki. Na koncie ma współpracę z m.in. Labrinthem, Marshmello, MØ i nieżyjącym już raperem XXXTentacionem.



W maju wypuściła kolejną EP-kę "The End of Everything", która przyniosła m.in. single "July" i "I Got So High That I Saw Jesus".

"Religia, czy duchowość mogą mieć różne znaczenia dla różnych ludzi. Ta piosenka nie jest o jednej religii lub jednym systemie wartości. Jezus przedstawia pogląd, że wszystko ma swoje przeznaczenie i wszystko się rozwiąże w odpowiedni sposób. Wszystko będzie OK, jeśli tylko będziemy kierować się zgodnie z zasadami wspólnoty i z współczuciem. Te dwa czynniki są nam teraz potrzebne jak nigdy dotąd. Zostałam wychowana jako chrześcijanka i wciąż trzymam się tych przekonań. Jednej nocy paliłam zioło i doznałam objawienia, po czym napisałam tę piosenkę - stąd tytuł" - podkreślała Noah Cyrus.

Podczas gali CMT Music Awards wokalistka wystąpiła na scenie w duecie z Jimmiem Allenem w piosence "This Is Us". Widzowie i internauci patrzyli tylko na nią, mocno zastanawiając się, czy Noah tak naprawdę jest ubrana...