"Ninja Warrior" to światowy fenomen, który narodził się 25 lata temu w Japonii. Rodzime wersje programu można było oglądać w kilkudziesięciu krajach na całym świecie, m.in. USA, Chinach, Egipcie, Francji, Niemczech, Indonezji, Izraelu, Włoszech, Malezji, Holandii, Rosji, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Uczestnicy programu muszą przejść wyjątkowy tor przeszkód liczący 150 metrów. Tworzą go różnego rodzaju kratownice, konstrukcje metalowe, łańcuchy i baseny.



Czwarta edycja ruszyła 31 sierpnia. Program pokazuje Telewizja Polsat.

"Ninja Warrior" : Kto prowadzi? Gdzie oglądać?

Do walki o tytuł pierwszego polskiego Ninja i nagrodę pieniężną w postaci 150 tys. złotych zagrzewa prowadząca Karolina Gilon. W roli komentatorów ponownie pojawili się Jurek Mielewski i Łukasz "Juras" Jurkowski, który w tym sezonie zaprezentuje się również jako uczestnik nowej edycji "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami".

W pierwszym odcinku gościem specjalnym w "Ninja Warrior" była popularna wokalistka Joanna "Ruda" Lazer, stojąca na czele grupy Red Lips ( sprawdź! ).

"Jestem pod ogromnym wrażeniem tego show. Zawodnicy przełamują nieprawdopodobne bariery fizyczne! Zupełnie nie wiem, co mnie tu czeka. Oczywiście oglądałam wcześniejsze edycje programu, ale w IV sezonie pojawiają się nowe przeszkody, więc z pewnością będą też nowe emocje. Jestem tu po to, aby dobrze się bawić. Czuję się gotowa na wszystko - a na pewno na to, że będę mokra" - mówiła przed startem Ruda, która obecnie jest blondynką.

W szkole ścigała się na 400 m, brała udział w sztafetach, grała w koszykówkę i piłkę ręczną. Przed maturą doznała poważnego urazu kręgosłupa. Od tego czasu przykłada dużą wagę do zdrowia. "Sport pomaga mi być w formie niezależnie od sytuacji, które spotkały mnie w życiu. Na co dzień pracuję z fizjoterapeutką, która cały czas mi powtarza, że nie z takich urazów ludzie wychodzą. Grunt to się nie poddawać i ciężko pracować" - wyjaśniała wokalistka.



Zdjęcie Joanna Lazer, czyli Ruda z Red Lips, na torze / Maciej Piórko / Polsat

"Doskonale poradziła sobie z tańczącymi kamieniami, ale niestety nie uniknęła kąpieli w naszym basenie! Gratulacje za świetny występ!" - taki wpis pojawił się na instagramowym profilu programu.

Kim jest Joanna "Ruda" Lazer z grupy Red Lips?

Joanna Lazer założyła grupę Red Lips ze swoim mężem Łukaszem Lazerem. W 2011 roku formacja przedstawiła się szerokiej publiczności w programie "Must Be The Music" w Polsacie. Grupa na koncie ma trzy płyty oraz takie przeboje jak "To co nam było" ( posłuchaj! ) i "P.S." ( posłuchaj! ).

W ostatnim czasie Ruda razem z mężem rozwija swój muzyczno-sportowy projekt Ruda Cross'n'Roll. Filmiki z ćwiczeniami notują po kilkanaście-kilkadziesiąt tysięcy odsłon.



Wokalistka przypomniała się w piosence "Euforia" ( sprawdź! ), w której wsparła Monikę Miller, modelkę, celebrytkę i osobowość telewizyjną, a prywatnie wnuczkę byłego premiera Polski, Leszka Millera. Panie spotkały się w 10. edycji programu "Dancing With the Stars. Taniec z gwiazdami" w Polsacie jesienią 2019 r. Miller w parze z Janem Klimentem zajęła 5. miejsce, z kolei Ruda razem z Rafałem Maserakiem była 9.

