Nikki McKibbin nie żyje. Była gwiazdą "Idola"

Nie żyje uczestniczka "Idola", Nikki McKibbin. Miała zaledwie 42 lata.

Nikki McKibbin miała 42 lata /Gregg DeGuire/WireImage /Getty Images

O śmierci piosenkarki poinformował portal "Variety". Wiadomość została potwierdzona przez inne wiarygodne i niezależne źródła.

Przyczyną śmierci 42-latki był tętniak.



McKibbin zajęła trzecie miejsce w pierwszym sezonie "American Idol" w 2002 roku.

Rywalizowała z Kelly Clarkson i Justinem Guarinim.

Na profilu na Instagramie Guarini złożył hołd dla McKibbin. Określił ją jako "ognistą, zabawną kobietę, która z taką samą łatwością mogła wyśpiewać piekło z piosenki rockowej i rozłożyć cię swoim buńczucznym południowym dowcipem".



W odróżnieniu od innych byłych uczestników "Idola", kariera muzyczna McKibbina nie rozwinęła się natychmiast po zakończeniu programu. Prawdopodobnie po części dlatego, że RCA, które podpisało z nią kontrakt płytowy po "Idolu", nalegało, by nagrała album country. Wydanie upragnionego przez nią albumu rockowego było możliwe dopiero w 2007 roku z Unleashed, co doprowadziło do trasy koncertowej z metalowym zespołem Rivethead.

W 2008 roku była w "Celebrity Rehab With Dr. Drew", poddając się leczeniu uzależnienia od kokainy i alkoholu. W programie ujawniła również, że w dzieciństwie była maltretowana.