Album "Remains Of A Dead World" powstał w ateńskim studiu Devasoundz, gdzie za konsoletą zasiadł producent Fotis Benardo, niegdysiejszy perkusista m.in. Necromantii i Septicflesh, który w latach 2004-2006 był także członkiem Nightrage, a obecnie udziela się w Nightfall. Mastering wykonał George Nerantzis (m.in. Abbath, Dark Funeral, Pain Of Salvation, Sakis Tolis).

Reklama

"Remains Of A Dead World" to pierwsza płyta Nightrage, w której nagraniach wziął udział nowy wokalista Konstantinos Togas; muzyk dołączył do składu grupy w 2023 roku w miejsce Szweda Ronniego Nymana.

Nowe dokonanie stacjonującego w Goeteborgu Nightrage pilotuje wypuszczony 8 marca singel "Euphoria Within Chaos".

Nightrage: Euforia w chaosie. Co już wiemy o nowej płycie?

"'Euphoria Within Chaos' to mocne uderzenie i jeden z tych utworów, których można się po nas spodziewać; intensywny i bardzo melodyjny. Uwielbiam tę chemię pomiędzy mną i Magnusem Södermanem (szwedzkim gitarzystą Nightrage), zawsze bowiem wymyślamy riffy, które idealne do siebie pasują. Przepadam za agresywnymi riffami w zwrotce i chwytliwym refrenem z charakterystycznymi dla Nightrage melodiami. Przejście w środkowej części utworu ma wyjątkową pulsację, a wymagane uspokojenie równoważy całość po tak mocnym ciosie" - analizuje Marios Iliopoulos, gitarzysta i założyciel Nightrage.

Longplay "Remains Of A Dead World" ujrzy światło dzienne 31 maja. Jego wydaniem zajmie się szwedzka Despotz Records, która szykuje wersję CD, edycję winylową oraz odsłonę cyfrową.

Do singla "Euphoria Within Chaos" nakręcono teledysk, który możecie zobaczyć poniżej:

Clip Nightrage Euphoria Within Chaos

Nightrage - szczegóły albumu "Remains Of A Dead World" (tracklista):

1. "Euphoria Within Chaos"

2. "Persevere Through Adversity"

3. "Nocturnal Thorns"

4. "A Throne Of Melancholy"

5. "Dark Light"

6. "Echoes Of Broken Words"

7. "Deadliest Sin"

8. "Pierce The Soul"

9. "Obey The Hand"

10. "Remains Of A Dead World".