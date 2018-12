Nightrage: Nowy singel "By Darkness Drawn"

Singlem "By Darkness Drawn" grecko-szwedzki kwintet Nightrage zapowiada ósmy album.

Nightrage szykuje nowy materiał /Oficjalna strona zespołu

"By Darkness Drawn" usłyszymy na nowej płycie "Wolf To Man", która w barwach sztokholmskiej Despotz Records trafi do sprzedaży 29 marca 2019 roku.

"Na 'By Darkness Drawn' chcieliśmy połączyć nasze firmowe gitarowe melodie z bezpośredniością thrashu, który zderza się z pulsującą chwytliwością refrenu" - napisali muzycy Nightrage.



Dodajmy, że od czasu premiery poprzedniego albumu "The Venomous" z 2017 roku, w szeregach Nightrage pojawili się dwaj nowi muzycy: perkusista Dino George Stamoglou i pochodzący z Wenezueli basista Francisco Escalona.



Singlowy numer "By Darkness Drawn" Nightrage możecie sprawdzić poniżej:

Wideo Nightrage - By Darkness Drawn (HQ Audio Stream)