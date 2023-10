"Długo na muzycznym rynku wydawniczym nie było takiego albumu Krzysztofa Krawczyka . Kwintesencja Krawczyka. Po prostu Krawczyk. Najlepsze z najlepszych z całej kariery artysty, ukochane przez Polaków nagrania oraz po raz pierwszy od śmierci muzyka trzy premierowe piosenki" - czytamy w zapowiedzi prasowej.

"Z Krzysztofem Krawczykiem współpracowałem i przyjaźniłem się 47 lat. Tytuł 'Po prostu Krawczyk' to najlepszy opis jego drogi artystycznej i życiowej. A także najlepsze streszczenie opinii - tych pozytywnych i tych negatywnych - które wygłaszano po każdej jego nowej piosence" - stwierdził wieloletni menedżer i przyjaciel uwielbianego wokalisty, Andrzej Kosmala z K&K Studio.

Zawartość antologii to m.in. kultowe "Trudno tak (razem być nam ze sobą)", "Parostatek", "Chciałem być", wyjątkowy duet z Rodem Stewartem "Don't Get Around Much Anymore".

O swoich największych przebojach, które znajdą się na pośmiertnej antologii Krawczyka, wokalista opowiadał Interii.



- Gdy narywaliśmy z Edytą Bartosiewicz, to było między nami bardzo ostro. Ona jest bardzo wymagająca i to był taki duet śpiewany twarzą w twarz. Emocje aż furczały! - wspominał Krawczyk w 2016 roku.



- Kiedy dostałem ścieżkę do utworu z Rodem Stewartem, zaczęliśmy kombinować z Andrzejem Smolikiem, jak to ugryźć, aby nie wyjść na ubogiego krewnego, ale jednocześnie, żeby nie pokazywać czegoś w stylu "o, ja też potrafię". I wyszło to na tyle fajnie, że dostałem wiadomość z Las Vegas. Mój znajomy zadzwonił do mnie i powiedział mi, że kontaktuje się ze mną na prośbę Roda. "Chciał ci przekazać, że wasz wspólny utwór brzmi tak dobrze, że razem brzmicie, jakbyście codziennie grali chałtury w Las Vegas" - wyznał w rozmowie z Interią Krawczyk.



Premierowe piosenki Krzysztofa Krawczyka na nowej płycie

Na wydawnictwie po raz pierwszy zaprezentowano piosenki "Zapomniałem" i dwie zaśpiewane w duecie z Jarkiem Weberem: "Pokochać świat" oraz "Cierpliwie żyj, aby żyć".

"Krzysztof Krawczyk w latach osiemdziesiątych, będąc w jednym z bydgoskich szpitali poznał Macieja Świtońskiego, który polecił mu wielu młodych wykonawców, między innymi Jarka Webera. Razem nagrali 17 utworów, z których dwa prezentujemy na antologii" - wspominał Kosmala.

Premiera albumu odbędzie się 3 listopada. Tracklista płyty wygląda następująco:



1. "Trudno tak (razem być nam ze sobą)" (feat. Edyta Bartosiewicz)

2. "Bo jesteś ty"

3. "Parostatek"

4. "Chciałem być"

5. "Za tobą pójdę jak na bal"

6. "Rysunek na szkle"

7. "Mój przyjacielu" (feat. Goran Bregović)

8. "Don’t Get Around Much Anymore" (feat. Rod Stewart)

9. "To co dał nam świat"

Premierowo:

10. "Zapomniałem"

11. "Pokochać świat" (feat. Jarek Weber)

12. "Cierpliwie żyj, aby żyć" (feat. Jarek Weber).