Nietypowy cover przeboju Michała Szpaka. Zobacz chińską wersję "Color Of Your Life"

Ponad 14 tysięcy odsłon ma już nietypowe wykonanie przeboju "Color Of Your Life" Michała Szpaka. Za nagraniem stoi pochodząca z Chin Mila Zeng, która zagrała utwór na tradycyjnym instrumencie z tego kraju.

Michał Szpak podczas Eurowizji 2016 /Vyacheslav Prokofyev\TASS /Getty Images

Na początku września 2018 r. Michał Szpak wypuścił płytę "Dreamer", która zadebiutowała na szczycie polskiej listy bestsellerów.

Wideo Michał Szpak: Marzenia są po to, żeby je spełniać, a nie po to, żeby o nich opowiadać (Dzień Dobry TVN/x-news)

Utwór "Color Of Your Life" pochodzi z poprzedniego albumu wokalisty - "Byle być sobą" (2015).

Z tym nagraniem Szpak reprezentował Polskę podczas Konkursu Piosenki Eurowizji 2016. Polak odniósł jeden z największych naszych sukcesów w tym konkursie, zajmując wysokie ósme miejsce.

Do sieci właśnie trafiło nietypowe wykonanie tego przeboju, za które odpowiada Chinka Mila Zeng.

Wideo Color Of Your Life 彩色人生 - Michał Szpak (Guzheng Cover) by Mila Zeng

Wykorzystała ona do tego guzheng, czyli tradycyjny chiński instrument szarpany. Zeng zadbała również o odpowiednią warstwę wizualną, ponieważ piosenkę wykonuje w pełnej barw i zmieniającej się scenerii.

Po komentarzach zamieszczonych pod opublikowanym filmem widać, że taka wersja utworu polskiego artysty przypadła do gustu odbiorcom - dziękowali oni bowiem artystce za to oryginalne wykonanie i - co ciekawe - przesyłali wiele pozdrowień z Polski.

Clip Michał Szpak Color Of Your Life

Sama Mila Zeng może pochwalić się wieloma innymi przeróbkami; na jej kanale znaleźć można znaleźć nowe wersje takich piosenek jak m.in.: "Perfect" Eda Sheerana, "My Heart Will Go On" Celine Dion czy "Despacito" Luisa Fonsiego.

Wideo Michał Szpak o występach w USA (Dzień Dobry TVN/x-news)