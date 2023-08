O szczegółach swojego związku Rita Ora i Taika Waititi opowiedzieli we wspólnym wywiadzie dla magazynu "Vogue". Po raz pierwszy też pokazali zdjęcia z zaślubin. Jak wyznali, po raz pierwszy spotkali się w 2018 roku - na grillu zorganizowanym przez Taikę w jego domu w Los Angeles. Parą zostali jednak dopiero w 2021 roku, kiedy oboje realizowali projekty w Australii.

Jak się okazało, pomysł ślubu wyszedł od piosenkarki. Jak wyznał Waititi, ukochana zapytała go, czy zostanie jej mężem, gdy latem 2022 roku spędzali wakacje w Palm Springs. Gdy przyjął jej oświadczyny, bez zwłoki zaplanowali ślub.

Pobrali się kilka tygodni później, 4 sierpnia. "To nie odbyło się w Londynie ani we Francji, jak wszyscy informowali. To było w Los Angeles, przy udziale małej grupki przyjaciół" - wyjaśnił reżyser. A jego żona dodała, że świętowali we własnym domu i oboje mieli niezły ubaw z doniesień prasowych, które pisały bzdury na ten temat, powołując się przy tym na zaufane źródła.

Na ślub panna młoda założyła suknię od Toma Forda, którego nazwała "ulubionym projektantem wszech czasów" i "jednym z bliskich przyjaciół" oraz biżuterię Lorraine Schwartz. Pan młody ubrany był w garnitur marki Brunello Cucinelli.

"Nie mogę uwierzyć, że minął już rok. Mam wrażenie, że między nami nic się nie zmieniło od dnia, w którym spotkałam go na grillu. Po prostu tak dobrze jest być z najlepszym przyjacielem" - podsumowała piosenkarka.