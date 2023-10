Niegospodarny menedżer wyrzucił w błoto miliony. Coldplay złożyło pozew do sądu

W sierpniu tego roku media obiegła informacja, że były menedżer Coldplay pozwał zespół na kwotę 10 mln funtów. Choć w ubiegłym roku ich współpraca zakończyła się, Dave Holmes domaga się od zespołu prowizji za dwa niewydane jeszcze albumy. W złożonym latem pozwie wezwał zespół do uiszczenia zaległej zapłaty, co jak zaznaczył wynika z jego kontraktu.

Coldplay w Warszawie: "Dzięki, że tu jesteście. Wiemy, że nie jest łatwo" [RELACJA] Jak się okazuje grupa nie tylko nie zamierza wypłacać mu wskazanej sumy, ale w piątek złożyła pozew wzajemny, w którym odrzuca wszystkie żądania byłego menedżera i domaga się zapłaty 14 mln funtów zadośćuczynienia. Roszczenia zespołu wynikają z nadużyć, których w ostatnich latach ich współpracy, dopuścił się Holmes.

Kwestią sporną są przede wszystkim kulisy trasy koncertowej "The Music of the Spheres World Tour". Jak wynika z dokumentacji, na którą powołuje się BBC, były menedżer zespołu miał zaciągnąć u promotora koncertów Live Nation dwie pożyczki na kwotę 24,6 mln funtów na poczet prywatnych inwestycji deweloperskich w Kanadzie. Jak tłumaczą muzycy, ten fakt znacząco wpłynął na warunki umowy, którą zespół zawarł z Live Nation przy okazji rzeczonej trasy, a które ich zdaniem były niekorzystne.

Co więcej, w złożonych dokumentach zarzuca się mu brak kontroli nad budżetem trasy koncertowej. O tych zaniedbaniach ma świadczyć chociażby zakup drogiego sprzętu, którego wykorzystanie podczas trasy było praktycznie niemożliwe. Mowa między innymi o ekranie wartości 8 mln funtów, który był tak duży, że zespół, poza występami w Buenos Aires, nie mógł go wykorzystać podczas kolejnych koncertów. Przykładów takiej bezmyślnej rozrzutności jest jeszcze kilka, co kosztowało zespół 17,5 mln funtów.

Jeśli Coldplay i były współpracownik nie dojdą do porozumienia, o słuszności stawianych roszczeń jednej i drugiej strony zdecyduje sąd.