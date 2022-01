Nie żyje Witold Antkowiak. Krzysztof Antkowiak pożegnał ojca

"Z ogromnym smutkiem i żalem chciałbym Was powiadomić, że dziś zmarł mój ukochany tato, Witold Antkowiak. Proszę, miejcie go w swojej pamięci" - przekazał Krzysztof Antkowiak. Witold Antkowiak był m.in. współtwórcą Duetu Egzotycznego. Publiczność zapamiętała go dzięki takim piosenkom jak "Czy pamiętasz ten dom" lub "W świat wertepami".

Witold Antkowiak miał 91 lat /YouTube /materiał zewnętrzny